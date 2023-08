Alpinista que encontrou restos mortais de Julian Sands se manifesta pela primeira vez: Foi surreal

11/08/2023 | 10:10



Em junho de 2023, os restos mortais de Julian Sands foram encontrados por um grupo de alpinistas nas montanhas de Mount Baldy, na Califórnia, Estados Unidos. Desde então, o mistério em torno de sua morte parece não ter fim.

Quase um mês depois do Condado de San Bernardino afirmar que a causa foi considerada indeterminada devido ao estado do corpo, o caminhante decidiu se pronunciar pela primeira vez para o Los Angeles Times.

Segundo o jornal, Bill Dwyer e sua turma estavam escalando a montanha íngreme em 24 de junho, seis meses após o desaparecimento de Sands, quando encontraram sapatos, ossos e a carteira de motorista do ator.

Foi surreal, afirmou Dwyer.

De acordo com o Daily Mail, os caminhantes foram avisados â??de que poderiam haver restos mortais nas trilhas e mesmo assim decidiram adentrá-la. Após três horas de caminhada, o grupo encontrou uma bota e depois outra bota alguns metros morro acima. Mais tarde, eles encontraram bastões de trekking, ossos e roupas escuras de inverno. Dentro do bolso da calça havia uma carteira de motorista com o nome e a foto de Sands.