PPI dos EUA sobe 0,3% em julho ante junho e supera previsão (+0,2%)

11/08/2023 | 09:55



O índice de preços ao produtor dos Estados Unidos cresceu 0,3% em julho ante o mês anterior, informou nesta sexta-feira, 11, o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta um pouco menor, de 0,2%. Na comparação anual, houve alta de 0,8% em julho, ante expectativa de avanço de 0,7% dos analistas.

O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,3% em julho ante junho, também acima da previsão de alta de 0,2%. Na comparação anual, o núcleo do índice teve ganho de 2,4%.

O Departamento do Trabalho ainda informou que houve revisão do PPI do mês anterior, apontando agora para estabilidade ante maio, quando antes havia sido apurado avanço de 0,1%.