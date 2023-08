Donos de postos relatam problemas para receber diesel da Petrobras

Gabriel Rosalin

11/08/2023



Postos de abastecimento do Grande ABC estão com dificuldade de receber diesel. Para o presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Grande ABC), Roberto Leandrini, o principal motivo pela falta do combustível é a não adequação da Petrobras à PPI (Paridade de Preços Internacionais).

“Grande parte do diesel utilizado no Brasil é importado. A Petrobras está trabalhando com um valor artificial. Estamos com uma defasagem de 26% no preço interno, as empresas pararam de importar, pois ninguém quer vender por um valor menor do que comprou”, afirmou Leandrini. Ele acredita que até o fim da semana a instituição deve tomar uma decisão. “Não vai querer uma paralisação no Brasil inteiro por falta de diesel, seria o caos.”

O diretor de Logística, Comercialização e Mercados da companhia, Claudio Schlosser, diz que não há risco de desabastecimento.