Alcaraz sofre, mas vence Hurcakz e vai às quartas de final em Toronto

11/08/2023 | 09:35



Carlos Alcaraz, tenista número 1 do mundo, avançou às quartas de final do Masters 1000 de Toronto após um jogo duro com o polonês Hubert Hurcakz, dono da 15ª posição do ranking, no final da noite de quinta-feira. O triunfo, 14º seguido do fenômeno espanhol de 20 anos, foi de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (2) e 7/6 (3).

"Nos momentos difíceis, você tem que acreditar em você", disse Alcaraz depois da vitória. "Não importa se você vence ou não. Você tem que acreditar que você vai jogar o seu melhor neste momento, tentar fazer um jogo agressivo. Penso que fui muito bem nos dois tie-breaks, por isso eu consegui a vitória", completou.

O espanhol se viu completamente dominado no primeiro set, no qual teve o serviço quebrado no segundo game e deixou Hurcakz abrir 3 a 0 de vantagem. Chegou a diminuir a diferença para dois games em duas ocasiões, mas não teve como ir além na reação, por isso a parcial foi fechada em 6/3. Os sets seguintes foram muito parelhos, mas Alcaraz se sobressaiu nos tie-breaks, vencidos por 7/2 e 7/3.

"Honestamente, eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a me sentir mal em certos momentos. Eu não sentia minhas bolas da forma correta. Eu não sei o que aconteceu? Os grandes jogadores têm este sentimento de encontrar uma forma de continuar vivo e tentar acabar a partida jogando bem", disse o número 1 do mundo.

Nas quartas de final, o adversário de Alcaraz enfrentará o americano Tommy Paul, que venceu o compatriota Marcos Giron, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2 para passar das oitavas.