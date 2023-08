São Paulo bate San Lorenzo por 2 a 0 e avança às quartas de final

Cleber Ferrette



11/08/2023 | 09:30



O São Paulo não encontrou muitas dificuldades ontem à noite no Morumbi e avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana. Com gols de Calleri e Luciano, o tricolor fez 2 a 0 no San Lorenzo e segue vivo em busca do bicampeonato do toneio continental.

O San Lorenzo assustou a meta são-paulina apenas uma vez, quando acertou o travessão no primeiro tempo com Nahuel Barrios. No mais, o São Paulo controlou bem a partida, dominou o meio-campo e chegou por diversas vezes com perigo ao gol de Augusto Batalla.

Nas arquibancadas, mais um show da torcida tricolor, que registrou 51.816 pagantes na noite de ontem.