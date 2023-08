Os parabéns inusitados de Atila

Do Diário do Grande ABC



11/08/2023 | 09:20



Ex-prefeito de Mauá e deputado estadual, Atila Jacomussi (SD) comemorou 50 anos de idade na quarta-feira e decidiu uma maneira nada ortodoxa para celebrar a data. Foi para a frente do terminal, levou um bolo cenográfico, bexigas amarelas, comprou bolinhos tipo Ana Maria e ficou cumprimentando populares com os referidos bolinhos. Depois foi para o escritório político, ao lado da mulher, Andreia Rolim Rios, e do pai, o vereador Admir Jacomussi (Patriota). Na classe política, a “festa” foi motivo de comentários, lembrando como Atila está isolado no momento. Em outros tempos, a celebração do aniversário do político era uma festa real, com vários vereadores parabenizando o hoje deputado.

BASTIDORES

Temer em Santo André

A presença do ex-presidente da República Michel Temer (MDB) no 2º Encontro Jurídico de Santo André foi bastante celebrada pelo meio político da cidade. Várias autoridades municipais fizeram questão de publicar fotos ao lado do emedebista e reconhecer seu conhecimento das leis nacionais. Entre eles o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

Absolvição

A 12ª Câmara de Direito Público, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), reverteu condenação em primeira instância do ex-prefeito de Diadema Lauro Michels (PV) e do atual secretário de Esportes da Capital, Cacá Vianna (Podemos). Os dois haviam sido condenados por suspeita de direcionamento de licitação para contratação de agência de publicidade da época em que Cacá era secretário de Comunicação da gestão Lauro. A corte entendeu que a denúncia, formalizada por uma ex-funcionária do governo, não possuía provas.

Novo secretário

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), vai anunciar nos próximos dias Marcelo Strama (PSB) para compor o primeiro escalão da administração. Figura próxima do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), Strama foi subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação na gestão de França à frente do Palácio dos Bandeirantes. Ele vai assumir a Pasta de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. A atual titular da cadeira é a vice-prefeita Patty Ferreira (PT), que assumirá outros compromissos do governo.

Visita

O vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, visitou o delegado titular do 5ºDP de Santo André, Matheus Rezende. Donetti, que é policial militar, conversou sobre políticas de segurança pública para o município.