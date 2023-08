Respeito à imprensa

Da Redação



11/08/2023 | 09:14



A afirmação da presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo, Patricia Vanzolini, ressalta a posição crucial que a imprensa ocupa no cenário democrático. Como um dos pilares fundamentais da democracia, jornais desempenham um papel vital ao fornecer informação objetiva, análise crítica e fiscalização do poder. Como a própria dirigente diz, a ascensão das mídias sociais não deve ser vista como um substituto, mas sim como um complemento, que juntas podem fortalecer a sociedade civil e a transparência.

A presença de Patricia no comando da OAB paulista é sinal de mudanças dos tempos – afinal, ela é a primeira mulher a comandar a Ordem estadual. E, na autoridade de quem quebrou paradigmas para fortalecer papéis institucionais, a advogada é taxativa na avaliação de que uma sociedade dá sinais de fraqueza quando a imprensa é atacada, postura contumaz dos últimos tempos.

A imprensa se destaca por sua capacidade de investigação, apuração detalhada e profissionalismo, atributos que não podem ser facilmente replicados nas mídias sociais. As redações dedicam recursos consideráveis para revelar a verdade por trás dos acontecimentos, filtrando informações tendenciosas e rumores. A credibilidade construída ao longo de décadas é um ativo valioso. E, mais do que isso, é essencial.

Evidentemente que o advento das mídias sociais trouxe desafios significativos. A disseminação instantânea de informações nem sempre verificadas gerou ambiente propenso às fake news. Nesse contexto, a imprensa assume um papel de guardiã da verdade, ao filtrar e autenticar informações antes de publicá-las. A coexistência saudável entre mídias sociais e imprensa é desejável, mas a imprensa, com seu rigor jornalístico e códigos éticos, pode e deve servir como um farol confiável para navegar as águas turvas da informação.

Ao reafirmar a importância central da imprensa em qualquer democracia, Patricia destaca ponto vital: sociedade que negligencia ou ataca a imprensa está comprometendo seus próprios fundamentos democráticos. Essencial a visão de alguém que fez e faz história à frente de uma tradicional instituição do Brasil.