Nara Amaral não agrada com prato de churrasco e dá adeus ao Top Chef Brasil 4

11/08/2023 | 09:10



E chega ao fim a competição para Nara Amaral no Top Chef Brasil 4... Depois de ser considerada uma das protagonistas do programa culinário, a baiana enfrentou problemas no mais recente Desafio da Eliminação.

Na última quinta-feira, dia 10, os confinados do reality foram desafiados a cozinhar pratos com diferentes cortes de carne bovina. A prova foi intensa e teve interferência dos vencedores do Teste de Fogo. Acontece que o trio Henrique Ide, Victória Telles e Nanda Crioula tiveram a oportunidade de escolher para quem iria cada pedaço de carne.

Mas calma que não acabou! Dessa vez, os competidores não poderiam pegar os outros ingredientes diretamente do mercado de apoio. Isso por que o chef Stefan Weitbrecht estava por lá e é dono de uma horta orgânica, além de ter um restaurante especializado em pratos feitos na churrasqueira.

Os percalços foram muitos para Nara e ela não conseguiu entregar um prato que agradasse o paladar dos jurados. Apesar de muito conhecimento dos ingredientes e ter conquistado a Faca de Ouro, o churrasco se tornou o ponto fraco da chef.