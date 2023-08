Charge - 11 de agosto de 2023

Lays Bento



11/08/2023 | 09:09



Depois de 11 anos, a Prefeitura de Mauá conseguiu destravar parte dos recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para obras de contenção de encostas na cidade. O prefeito Marcelo Oliveira (PT) assinou ordem de serviço para início das intervenções nas estruturas que vão da Avenida Washington Luiz (desde o Jardim Rosina) até o Centro Pop (cruzamento com a Rua dos Bandeirantes).

A obra foi anunciada em 2012, ainda na gestão do ex-prefeito Oswaldo Dias (PT). O projeto envolvia a contenção das margens do Rio Tamanduateí e dos córregos Corumbé e Staquim, para o avanço de complexo viário que reformularia por completo o tráfego nas proximidades com a Avenida Antonia Rosa Fioravanti e o complexo viário Jacu-Pêssego.