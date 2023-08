Não sabe pronunciar um nome? Site traz áudios pelo mundo

Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/08/2023 | 08:19



A internet removeu as fronteiras internacionais. Hoje, as pessoas podem fazer amigos e criar contatos de trabalho via e-mail ou redes sociais. O problema é que nem sempre um nome comum em determinado local é fácil de ser pronunciado em outro. Para driblar essa barreira, no entanto, existe o site Pronunce Names.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Na prática, o site reúne uma enorme coleção de pronúncias. Para usá-lo, basta digitar o nome desejado no campo de busca. Em troca, a página pode entregar até dois tipos conteúdos: fonemas e áudios de pessoas ao redor do mundo.

Nos testes do 33Giga, por exemplo, o nome Bianca apresentou fonemas e pronúncias de seis lugares: Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Itália e Romênia. Já o nome masculino mais escolhido no Japão em 2022, Aoi, só está disponível na língua nativa.

A quantidade disponível diverge porque o Pronunce Names é alimentado com a ajuda dos internautas. Se não conseguir encontrar o áudio de um nome, é possível solicitá-lo ou enviá-lo você mesmo carregando uma gravação de voz nos formatos .mp3 ou .wav.