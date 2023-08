Governo dos EUA pede ao Congresso mais de US$ 13 bilhões em verba extra para ajudar a Ucrânia

11/08/2023 | 07:23



O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quinta-feira, 10, ao Congresso mais de US$ 13 bilhões para ajuda emergencial à defesa da Ucrânia, além de outros US$ 8 bilhões para auxílio humanitário no restante do ano. O pacote inclui ainda US$ 12 bilhões para repor os fundos federais para desastres internos do país, após uma temporada mortífera de calor e tempestades, e dinheiro para reforçar a segurança na fronteira com o México, incluindo para conter o fluxo do mortífero medicamento fentanyl. No total, o pacote almejado é de US$ 40 bilhões.

O último pacote de gastos adicionais para a Ucrânia foi aprovado com facilidade em 2022, apesar de reservas da oposição republicana, mas a dinâmica agora é distinta. Há maior divisão política sobre o tema, com a Câmara dos Representantes, liderada pelos republicanos, sob enorme pressão para demonstrar apoio ao líder de seu partido, Donald Trump, que mostra ceticismo sobre a guerra. E o apoio americano ao esforço para ajudar Kiev tem recuado lentamente. Fonte: Associated Press.