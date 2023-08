AD Santo André cede à pressão e está fora da LBF

Cleber Ferrette



10/08/2023 | 23:31



A AD Santo André começou bem, dominou os dois primeiros quartos (1º tempo), chegou a ficar 10 pontos à frente, mas não conseguiu administrar a diferença e perdeu para o Sesi Araraquara ontem à noite por 73 a 64. A partida marcou o terceiro jogo do playoff semifinal da LBF (Liga de Basquete Feminino). Com a vitória, Sesi avança à final para enfrentar o Sampaio Basquete-MA. Já para as andreenses, é o fim do sonho de voltar a uma decisão de LBF, o que aconteceu 12 anos atrás, quando o time da região sagrou-se primeira campeã do torneio.



O Sesi do técnico João Camargo dominou os dois últimos quartos (2º tempo). As meninas do Interior ajustaram a marcação e voltaram a ter eficência ofensiva, sendo soberanas, inclusive, no garrafão. Nervosas, as meninas de Santo André passaram a errar mais, deram muitas bolas para as adversárias e não tiveram forças para recuperação. Ainda assim, a ala/pivô Sassá foi a destaque do time com 15 pontos, seguida da armadora Tassia, que anotou 14. “Saio orgulhoso. Lutamos bastante, estivemos entre os primeiros durante toda a competição. Parabenizo o Sesi pela vitória e seguimos para colocar o Santo André onde ele merece, que é brigando por títulos”, disse o técnico andreense Rafael Choco.