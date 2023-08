Mauá destrava verba do PAC para obras de contenção de encostas

Lays Bento



10/08/2023 | 21:04



Depois de 11 anos, a Prefeitura de Mauá conseguiu destravar parte dos recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para obras de contenção de encostas na cidade. O prefeito Marcelo Oliveira (PT) assinou ordem de serviço para início das intervenções nas estruturas que vão da Avenida Washington Luiz (desde o Jardim Rosina) até o Centro Pop (cruzamento com a Rua dos Bandeirantes).

A obra foi anunciada em 2012, ainda na gestão do ex-prefeito Oswaldo Dias (PT). O projeto envolvia a contenção das margens do Rio Tamanduateí e dos córregos Corumbé e Staquim, para o avanço de complexo viário que reformularia por completo o tráfego nas proximidades com a Avenida Antonia Rosa Fioravanti e o complexo viário Jacu-Pêssego.

O andamento da proposta travou no ano seguinte, já com Donisete Braga à frente do Paço, e tudo parou de vez em 2016, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) - à época, vários projetos do PAC foram emperrados por completo.

O investimento na obra é de R$ 15,7 milhões e, conforme Marcelo Oliveira, é um passo decisivo para a construção do segundo trecho do Complexo Viário Zaíra/Santa Cecília, que terá cerca de 1.200 metros de extensão. O primeiro trecho, que ganhará o nome de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, foi entregue pela Prefeitura em junho, com 250 metros de via de mão dupla - recebeu toda a infraestrutura, como guias, sarjetas, drenagem, contenção da margem do córrego Corumbé, calçada, guard-rail, paisagismo e iluminação pública.

“Foi em 2013, no governo Dilma, que Mauá começou a dialogar com os PACs, mas a agenda ficou parada. Depois desta história de dez anos, conversei com o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, (o ministro das Relações Institucionais, Alexandre) Padilha, (com o ministro do Trabalho, Luiz) Marinho e vários ministros”, celebrou Marcelo, durante a solenidade.

Em nota à imprensa, o governo petista informou que “esses recursos estavam praticamente perdidos pela cidade de Mauá, por conta da falta de interesse da gestão anterior, que comandava a Prefeitura, entre 2017 e 2020 (em citação a Atila Jacomussi, SD). Essas obras são importantes, pois podem reduzir os riscos de deslizamentos de terra em caso de chuvas fortes, em áreas elevadas de bairros como Jardim Rosina e Vila Magini”.

De acordo com o prefeito, passada a saga da liberação dos recursos para a contenção de encostas e da sustentação das margens do Rio Tamanduateí, cuja expectativa é ficar pronta em 18 meses, agora segue a organização interna e com agendas na Capital Federal para avanço do aval do recurso para construção do novo complexo viário.

“Em Brasília, estão em processo de liberação mais dois muros de contenção dentro do PAC. Então, já apresentei em adiantamento a ideia do complexo e estamos vendo qual o valor das duas alternativas que cogitamos nesse projeto”, finaliza.