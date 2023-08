Guarda Civil Municipal de Santo André recupera veículo roubado com suporte do COI

Da Redação



A eficiência da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André ficou evidente na noite de quarta-feira (9), quando, auxiliados pelas imagens do Centro de Operações Integradas (COI), conseguiram recuperar um veículo modelo Volkswagen T-Cross que havia sido roubado na Avenida Prestes Maia. A ação também resultou na apreensão do autor do roubo, um indivíduo menor de idade.

Logo após a detecção do roubo pelo sistema de câmeras do COI, viaturas da GCM foram despachadas, estabelecendo um cerco ao veículo na Avenida Industrial. O autor do roubo percebeu a aproximação dos agentes da GCM e tentou escapar na direção oposta da avenida. Os guardas prontamente iniciaram uma busca pelo indivíduo, que se abrigou em uma caçamba de lixo na Rua Conselheiro Justino, onde foi capturado.

O menor infrator e o veículo recuperado foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, a fim de serem adotadas as medidas necessárias e para a restituição do automóvel ao proprietário.

A Prefeitura de Santo André investe consideravelmente em tecnologia e inteligência no combate ao crime, além de aprimorar a estrutura operacional da GCM. A cidade expandiu a vigilância por câmeras, ampliando a área coberta pelo COI, situado no Paço Municipal.

Além disso, a Muralha Eletrônica, em parceria com o sistema Detecta, já é uma realidade no município. A interligação possibilita a monitorização das áreas limítrofes com outras cidades, permitindo a recuperação de veículos roubados ou furtados através da leitura de placas. O uso dessas tecnologias demonstra o compromisso de Santo André em assegurar a segurança de seus cidadãos e a eficácia das operações policiais.