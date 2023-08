Novo endereço do Caps Adulto em Mauá amplia atendimento

Da Redação



10/08/2023 | 20:50



Com o objetivo de aprimorar a prestação de serviços de saúde à comunidade, a Prefeitura de Mauá tomou a iniciativa de realocar o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) Adulto para um espaço mais amplor. A partir da próxima segunda-feira, dia 14 de agosto, os atendimentos serão realizados no antigo local do Centro de Referência em Saúde (CRS), localizado na Vila Vitória, no endereço rua Benedito Meirelles Freire, 193.

O CAPS Adulto desempenha um papel vital no cuidado de indivíduos que enfrentam sofrimento psíquico grave. Atualmente, o centro conta com mais de 3.600 matrículas ativas e realiza cerca de 80 atendimentos diários. Cada paciente é submetido a um projeto terapêutico singular, supervisionado por uma equipe multiprofissional. Essa equipe determina quando é necessário o acolhimento integral, que permite a permanência do paciente nas instalações do CAPS, preferencialmente por um curto período. Além disso, o acolhimento integral é ativado em situações de crise durante as horas noturnas.

O CAPS tem a capacidade de receber pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), pelo Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini e pelo Centro Especializado de Assistência Social (CREAS), além de atender casos de busca espontânea. O serviço de acolhimento e avaliação opera durante a semana, das 7h às 19h, proporcionando um suporte vital para aqueles que necessitam.

A mudança para o novo endereço representa um passo positivo na busca por uma assistência em saúde mental mais abrangente e qualificada, enfatizando o compromisso da administração municipal de Mauá com o bem-estar e cuidado de seus cidadãos.