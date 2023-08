Ação solidária de vacinação para pets acontece amanhã no Baeta, em S.Bernardo

Beatriz Mirelle



11/08/2023



A sede do Esporte Clube Moraes recebe amanhã a campanha de vacinação solidária e mutirão de consultas para animais de estimação. O evento acontece das 9h às 13h, na Rua Francisco Torres de Moraes, 19, no Bairro Baeta Neves, em São Bernardo. A iniciativa fornece atendimento gratuito para os pets e disponibiliza, no valor de R$ 99, imunização com a vacina da raiva junto com a V10 (para cachorros) ou a V4 (para gatos).



De acordo com Evandro Rosa, médico veterinário, a ação tem como principal objetivo diminuir casos de cinomose. “É uma doença infectocontagiosa. Queremos levar a campanha para locais periféricos e, assim, aumentar o número de animais vacinados”, indica o idealizador do evento.



Os sintomas da cinomose são, inicialmente, vômito, diarréia e secreções ocular e nasal. Depois do estágio respiratório, pode ter consequências na locomoção do animal. “Ele perde os movimentos das patas traseiras e a doença entra no sistema neurológico, causando confusão mental e provavelmente o animal vai à óbito ou precisa fazer eutanasia.”



Os mais vulneráveis a essa doença são animais não vacinados ou de até quatro meses.Para evitar a recorrência dos casos, serão disponibilizadas a imunização com V10 (possui 10 antígenos vacinais que protegem os caës de 10 tipos diferentes de vírus e bactérias) e a V4 (que asseguram o bem-estar dos gatos contra quatro tipos de doenças).



“A campanha é focada em gatos e cachorros. Os atendimentos são realizados para que aqueles tutores que desejam levar o pet apenas para check-up possam participar também. Apenas as vacinas são cobradas, mas pretendemos, futuramente, disponibilizar de forma gratuita.”



O pré-cadastro para participar do evento pode ser feito pelo WhatsApp (1196699-4686) ou site (https://drevandrorosa.com.br). Essa etapa não é obrigatória, mas facilita o controle do número de imunizantes levados pela organização. Serão atendidos até quatro animais por pessoa.



“Atenderemos qualquer morador, tanto de outros bairros quanto de outras cidades. Não precisa ser apenas do Baeta Neves. É até comum que pessoas de localidades vizinhas participem. No dia, se o tutor puder levar a carteirinha de vacinação do pet, ajuda o processo, mas, caso ele não tenha, nós vacinamos do mesmo jeito e disponibilizamos uma nova documentação”, complementa Evandro Rosa.



Os valores arrecadados com a imunização serão revertidos para compra de rações e remédios para animais de estimação resgatados em situação de rua.