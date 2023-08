Filme sobre livro inclusivo da região é premiado no México

Nilton Valentim



11/08/2023 | 07:00



Foi durante o isolamento social, na pandemia de Covid-19, que mãe e filho – moradores de São Bernardo – resolveram tirar uma ideia do papel. Criar um personagem que representasse as crianças com necessidades complexas de comunicação era um sonho antigo da fonoaudióloga Alessandra Buosi. A iniciativa não só virou livro como venceu um concurso de filmes realizado durante conferência da Isaac (Sociedade Internacional de Comunicação Aumentativa e Alternativa, na tradução da sigla para o Português), realizada em Cancún, no México.

“A comunicação alternativa é um conjunto de estratégias que utiliza figuras, símbolos, pictogramas organizados de forma a estimular o desenvolvimento da linguagem em pessoas que não se comunicam pela fala”, explica a são-bernardense ao Diário. Entre os principais usuários de CSA (sigla em inglês para comunicação alternativa) estão crianças e adultos com TEA (Transtorno do Espectro Autista), paralisia cerebral, entre outras condições que dificultam ou impedem o uso da fala. Uma personalidade que utilizava a CSA era o físico britânico Stephen Hawking (1942-2018).



Com atuação na área há mais de 20 anos, a fonoaudióloga, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, localizada em Santo André, sentia falta de ver usuários de CSA representados em livros infantis. “Na pandemia, a literatura era uma das formas de entreter meu filho Luigi, que encontrava nos livros personagens com os quais ele se identificava, algo que as pessoas com necessidades complexas de comunicação não tinham”, conta.



Foi a partir daí que ela e o filho criaram o personagem Kiaro, um papagaio que sempre teve muito a dizer, mas que não falava com o próprio bico. Sua descoberta da comunicação alternativa compõe o enredo do livro Kiaro e Suas Palavras, de autoria de Alessandra e Luigi Buosi, com ilustrações de Luciana Jorge.



A história de como o livro foi concebido e das ações desenvolvidas a partir dele foi levada pela fonoaudióloga à conferência de uma das principais entidades internacionais de comunicação alternativa, no fim do mês de julho. O Isaac tem encontros bienais e, neste ano, o congresso foi em Cancún, no México. A programação incluiu um concurso de vídeos curtos com iniciativas que mostrassem que a comunicação alternativa não tem fronteiras.



“Quis falar sobre o Kiaro no meu vídeo porque, assim como no Brasil, ele pode gerar identificação por parte de usuários de comunicação alternativa em todo o mundo e a conferência do Isaac era o lugar ideal para apresentar o personagem a mais pessoas”, destaca Alessandra Buosi.



O vídeo concorreu com outros filmes inscritos por participantes de países como Estados Unidos, Israel, Espanha, Holanda e conquistou o primeiro lugar. “Foi uma satisfação muito grande e já tenho pedidos para que o livro seja traduzido para o inglês e o espanhol”, comemora.



Os dez filmes finalistas do concurso podem ser assistidos no canal do YouTube Isaac Cam on Wheels. Direcionando a câmera do celular para o QR Code abaixo, o leitor terá acesso ao vídeo vencedor, produzido pela são-bernardense.



História do papagaio Kiaro ganha livro na versão impressa e vai ter o terceiro volume

O livro Kiaro e Suas Palavras (Amelie Editorial, 23 páginas, R$ 50) foi lançado em 2021, inicialmente como um e-book gratuito. Milhares de downloads foram feitos e a aceitação foi tão boa que logo chegaram à fonoaudióloga Alessandra Buosi, a autora, pedidos de versão impressa e de que o papagaio Kiaro de pelúcia fosse disponibilizado para a comercialização.



“Esses sinais de que as crianças com necessidades complexas de comunicação se identificavam com o personagem e de que muitos passavam a conhecer a comunicação alternativa por meio dele nos fez criar também um projeto social a partir do livro e do boneco”, lembra Alessandra.



Os lucros das vendas dos kits passaram a ser revertidos na confecção de pranchas de comunicação doadas a instituições que atendem usuários de CSA. A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Bernardo foi a primeira entidade beneficiada com as doações.



Além de Kiaro e Suas Palavras, a fonoaudióloga também lançou Modelando com Kiaro (Amelie Editorial, 19 páginas, R$ 50), em 2022, e o terceiro livro do papagaio usuário de CSA está sendo escrito. Para encomendar uma das publicações ou o papagaio Kiaro de pelúcia, que custa R$ 30, é preciso entrar em contato via WhatsApp (11) 97835-9667.