Diadema inicia luta para ascender à primeira divisão do basquete

João Tollotti

Especial para o Diário



11/08/2023 | 07:00



Quase 30 anos depois, Diadema volta a ter um time profissional de basquete. Chamado de Federação Regional Diadema, o novo clube dá o ponta pé inicial em competições oficiais já nesta sexta-feira (11), no Campeonato Paulista Masculino da 1ª Divisão. A partida de estreia será contra o Basquete Pinda, às 19h, no Ginásio Municipal João do Pulo, em Pindamonhangaba. Com o comando de Julio Malfi, a equipe diademense tem como objetivo o acesso para a divisão principal da modalidade.



Natural de Santo André, Julio Malfi assumiu o comando da equipe no final do ano passado, com a missão de preparar o elenco para disputa de competições. Ao Diário, o treinador demostrou boas expectativas. “Estamos treinando há cinco meses. O entendimento entre os atletas está cada vez melhor. Agora que eles estarão em jogos competitivos, espero que isso se reverta em bom resultado dentro de quadra”, falou.



O ala-pivô Elivelton dos Santos, que já defendeu times, como Araraquara e Osasco, está confiante no futuro deste projeto. “Nós temos diversos jogadores jovens, treinamos forte aqui todos os dias, estão todos se dedicando. Acredito o que temos um futuro brilhante pela frente”, disse.



O elenco da Federação Diadema conta com 16 atletas, que terão como adversários América/Unip/SMEL/São José do Rio Preto), Associação Atlética São Caetano, Basquete Santos/Fupes/Bluemed/Instituto de Rosis, Grupo BT/Clube de Campo Tatuí, Liga de Basketball da Baixada Santista/Mongaguá e Liga Sorocabana de Basquete.