Sob ameaça de ‘fake news’, Sintetra conclui pleito hoje

Evaldo Novelini



11/08/2023 | 07:00



Deve ser concluído hoje o processo eleitoral para a escolha do presidente do Sintetra (Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transportes Rodoviários e Anexos do Grande ABC). Encabeçando a chapa única, Leandro Mendes será reeleito para novo mandato, de abril de 2024 a abril de 2029. A votação começou na quarta-feira e está sendo questionada na Justiça por um associado, que alega falta de publicidade. A diretoria garante a lisura do pleito e classifica o movimento como “fake news”.



A polêmica começou quando Claudio Eduardo Soares recorreu à 1ª Vara do Trabalho de Santo André solicitando que as eleições fossem suspensas sob o argumento de que a diretoria não teria divulgado o edital com o período de inscrição de chapas. Despacho judicial negou o pedido para que o pleito deixasse de ser realizado, liberando os 4.800 trabalhadores da categoria para votar, mas sustou os efeitos até que a entidade se manifeste.



Apesar de o despacho da Justiça negar a tutela antecipada que impediria a realização do pleito, mensagens distribuídas via redes sociais e boca a boca nas garagens das empresas da categoria pediam aos profissionais que não votassem porque a eleição havia sido cancelada. O advogado Jonadabe Rodrigues Laurindo, coordenador jurídico do processo eleitoral, classifica as informações de “fake news”.



“O processo eleitoral não foi suspenso. O que ocorreu foi que um trabalhador ingressou com uma ação questionando a publicidade do processo eleitoral, pedindo a suspensão, O juiz não concedeu a suspensão. O que fez foi determinar ao sindicato que informe se todos os procedimentos estatutários, a publicidade e a participação da categoria têm ocorrido no processo eleitoral”, explica Laurindo.



O Sintetra alega que o edital, que estabelecia as regras do pleito, incluindo o período de inscrição das chapas, foi publicado na edição do jornal O Estado de S. Paulo que circulou em 9 de julho, conforme prevê o estatuto do Sindicato. A informação foi replicada na edição de julho do informativo da categoria, Chapéu de Bico.



Laurindo diz que a entidade vai comprovar a legalidade do processo. “O sindicato vai juntar isso (cópias das publicações oficiais) e comprovar que todos os dispositivos estatutários, a publicidade e a participação de toda a categoria tem ocorrido nestes dias”, afirma o coordenador do processo eleitoral do Sintetra.



Com aval da Justiça, as urnas continuarão percorrendo as garagens das empresas de transportes do Grande ABC durante a sexta-feira. Em vídeo aos trabalhadores, obtido pelo Diário, Laurindo convoca: “Contamos com vocês para que continuem votando, para que chamem seus amigos para que também votem e que tenhamos sim, mais uma vez, um processo eleitoral democrático e com a participação de todos”.



A apuração dos votos está marcada para começar às 17h de hoje, na sede do Sintetra em Santo André. O jornal tentou contato com Claudio Eduardo Soares ou seu advogado, sem sucesso.