Bolsas de NY fecham em leve alta, após CPI aumentar expectativas de pausa nos juros pelo Fed

10/08/2023 | 17:28



As bolsas de Nova York fecharam em leve alta nesta quinta-feira, 10, após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos apontar aceleração inflacionária anual dentro do esperado pelo mercado, reforçando apostas de pausa no aperto de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro.

Pela manhã, os ganhos chegaram a superar 1%, mas o movimento perdeu força durante a tarde, após a presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, afirmar que "é prematuro" tentar projetar neste momento os próximos passos da política monetária dos EUA.

O índice Dow Jones fechou com elevação de 0,15%, aos 35176,15 pontos; o S&P 500 avançou 0,03% aos 4468,83 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,12%, aos 13737,99 pontos.

Encabeçando os ganhos do Dow Jones e apoiando o índice, a Walt Disney subiu 4,85% na esteira do seu balanço corporativo publicado na quarta-feira. A gigante de entretenimento informou redução no prejuízo da sua unidade de serviços de streamings no terceiro trimestre fiscal.

Já a General Motors (GM) e a Ford caíram 5,79% e 4,48%, respectivamente, em meio a embate que se estende há dias com o sindicato da categoria. Os trabalhadores das duas montadoras e da Stellantis cobram aumento de 40% nos salários. As fabricantes de veículos elétricos Lucid Group (-4,24%) e Rivian (-1,97%) também cederam, ainda na sequência de resultados trimestrais que decepcionaram nos últimos dias.

As empresas de semicondutores exibiram perdas um dia depois de a Casa Branca anunciar que irá regular investimentos norte-americanos na China em setores sensíveis como o de chips. Micron Technology, Marvell Technology, Broadcomm e Qualcomm fecharam em queda.