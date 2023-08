Benfica anuncia a contratação de Arthur Cabral após proposta por Pedro ser recusada

10/08/2023 | 17:22



Arthur Cabral está de casa nova. O atacante de 25 anos foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Benfica, após tentativa do clube português em contratar Pedro, do Flamengo. Ex-Fiorentina, o brasileiro assina com o clube português por cinco temporadas, com contrato válido até 2028.

A multa rescisória de Arthur Cabral com a Fiorentina é de ? 20 milhões (aproximadamente R$ 107 milhões). Agora, com o Benfica, os valores serão de ? 100 milhões, cerca de R$ 534 milhões. O atacante chegou à equipe italiana no início de 2022 e, na breve passagem pela Itália, anotou 19 gols em 65 jogos. Na Europa, chegou a defender o Basel, da Suíça, com 106 partidas e 65 gols. Antes disso, no Brasil, defendeu o Ceará entre 2015 e 2018 e o Palmeiras em 2019.

O camisa 9 chega ao Benfica para o lugar de Gonçalo Ramos, que assinou com o Paris Saint-Germain. Antes de Arthur Cabral, o time português tentou uma investida em Pedro, do Flamengo, com valores aproximados de ? 18 milhões (aproximadamente R$ 97 milhões). O clube carioca recusou a proposta.

No Benfica, o brasileiro será companheiro de Angel Di Maria. O argentino de 35 anos retornou em julho para seu primeiro clube europeu desde que saiu da Argentina, defendido entre 2007 e 2010. Ele jogou a última temporada na Juventus depois de passar sete anos no Paris Saint-Germain. Di Maria foi campeão mundial com a Argentina, no Catar