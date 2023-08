Em meio a rumores de divórcio, Príncipe Harry vai às compras para a esposa junto com amigo

10/08/2023 | 17:11



O Príncipe Harry e Meghan Markle vivem sendo assunto nas redes sociais por conta de diversas polêmicas envolvendo o relacionamento deles, ou a família real. Um dos últimos bafafás, que deu o que falar na web, foi o de rumores que o casal estaria se separando de vez. Entretanto, esta não é a primeira vez que fontes afirmam que o Duque e a Duquesa de Sussex estão passando por poucas e boas no relacionamento.

Entretanto, parece que Harry arrumou um jeito de desmentir as polêmicas sobre o suposto divórcio com a ex-atriz. Isso porque um dos amigos do caçula do Rei Charles III, o atleta Nacho Figueras, publicou uma foto com o príncipe enquanto eles viajam pelo Japão. Na legenda, ele escreveu:

Fazendo compras para as nossas esposas.

Atarefado

Apesar de estar bem longe de casa, o duque não pretende voltar para os Estados Unidos tão cedo. Por ser um dos organizadores do Invictus Games, uma competição esportiva para militares feridos em serviço, o Príncipe Harry vai passar alguns dias na Alemanha para acompanhar o torneio.

Mas, enquanto a data não chega, ele decidiu mandar uma mensagem aos competidores. A conta oficial do Twitter do time da Nigéria compartilhou um vídeo de Harry. Nele, o irmão do Príncipe William incentiva as equipes a jogarem e confessa que está nervoso para a competição

- Olá, pessoal. Estamos exatamente a um mês de criar um lar de respeito em Düsseldorf 2023 para os próximos Invictus Games. Espero que você esteja animado. Provavelmente estou um pouco nervoso - tum pouco dos dois. Mas mal posso esperar para ver todos vocês e reunir toda a comunidade mais uma vez - já faz muito tempo. De qualquer forma, haverá um elemento de emoção e nervosismo, e tenho certeza de que alguns de vocês estavam esperando por este momento por muito tempo. Vocês estão em partes diferentes de sua jornada de cura - todos nós estamos, sempre estaremos - mas posso garantir que essa experiência mudará sua vida, e você sairá dela como uma pessoa melhor, com certeza. O príncipe Harry gritou para Israel, Nigéria e Colômbia por se juntarem este ano. Mal posso esperar para ter todos os continentes representados - exceto a Antártida. Ainda estamos trabalhando nisso.