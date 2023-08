Zendaya faz post relembrando o amigo Angus Cloud

10/08/2023 | 17:10



Na última quarta-feira, dia 9, Zendaya compartilhou nos Stories uma foto de um muro na cidade de Oakland, na Califórnia, onde havia uma homenagem a Angus Cloud, seu amigo da série Euphoria, que morreu há menos de um mês.

No local, onde tinha uma espécie de memorial, havia uma imagem de Angus feita com tinta branca, em alusão à paz. Próximo a ela, num sinal de rua, havia os dizeres: - No Live Fades, que em português significa Nenhum Amor Desaparece.

Vale citar que essa não foi a primeira vez que a artista relembrou do amigo. No dia 1º de agosto, ela escreveu um texto emocionante para o ator em seu perfil no Instagram:

As palavras não são suficientes para descrever a beleza infinita que é Angus. Estou tão grata por ter tido a oportunidade de o conhecer nesta vida, de lhe chamar irmão, de ver os seus olhos quentes e gentis e o seu sorriso brilhante, ou de ouvir a sua gargalhada contagiante.

Ela ainda diz que imagina a dor da família do ator e se solidariza:

O meu coração está com a mãe e a família dele nesta altura e, por favor, sejam gentis e pacientes, pois o luto é diferente para todos.

Vale lembrar que foi mãe de Angus que o encontrou morto. Na ocasião, Lisa Cloud chegou a ligar para a emergência, mas já era tarde.