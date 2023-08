Zezé Di Camargo é homenageado por passageiros em voo e confessa: É por vocês que existo

10/08/2023 | 16:11



Zezé Di Camargo e Luciano ainda fazem muito sucesso no mundo da música com canções atuais e antigas. Por conta disso, a dupla sertaneja está se apresentando com a turnê Novos Tempos. E, aparentemente, eles ainda são gente como a gente. Isso porque, nesta quinta-feira, dia 10, Zezé compartilhou um registro dentro de um avião comercial junto com diversos passageiros.

O motivo da publicação do vídeo, através do Instagram, foi a homenagem que o cantor recebeu quando foi reconhecido pelos presentes. Os passageiros do avião, que tinham como destino Campinas, interior de São Paulo, decidiram cantar É o Amor para o amado de Graciele Lacerda.

Mesmo estando acostumado com a grande quantidade de fãs, Zezé Di Camargo ficou muito feliz em ter recebido uma homenagem do voo em que estava. Na legenda do post, ele aproveitou para se declarar aos fãs.

Nesta quinta-feira, dia 10, em um voo de Cuiabá para Campinas fui homenageado por todos os passageiros do voo! É por vocês que existo? Muito obrigado.