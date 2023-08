Rihanna posa com RZA, seu primeiro filho, em coleção de lingeries para maternidade

10/08/2023 | 16:11



Além da notícia de que Rihanna supostamente teria se tornado mamãe pela segunda vez - embora a informação ainda não tenha sido confirmada pela própria cantora -, Riri também tomou conta da web por um outro motivo. Foi divulgada através das redes sociais da marca Savage X Fenty um ensaio fotográfico mais do que fofo da estrela e seu filho, RZA.

Vale lembrar que a marca é de lingerie e foi criada por Rihanna em 2018. A nova linha é voltada para a maternidade e conta com conjuntos de roupas íntimas, camisetas oversized e tamanhos que variam do XXS ao 4X. Em uma foto de Rihanna com o herdeiro em seu colo, dá para ver que o pequeno aprovou o lançamento da mamãe!

Desenhado por Rihanna, aprovado pelo bebê RZA, declarava na legenda.

A nova linha de roupas da Savage X Fenty é focada na maternidade, com o objetivo de trazer confiança e conforto às mães em cada estágio de sua jornada. Em uma das publicações com as novas peças, a legenda conta que a intenção do lançamento é fazer com que as mamães lembrem que ainda podem se sentir bem e sexy.