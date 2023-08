José Loreto abre o jogo sobre sua atuação em Vai na Fé: - Convenci até o Lulu Santos

10/08/2023 | 16:11



José Loreto está arrasando em Vai na Fé, novela das sete da TV Globo. Ele interpreta o cantor Lui Lorenzo e, nesse finalzinho da trama, o ator analisou sua trajetória e abriu o coração ao falar sobre o personagem:

- Convenci tanto e a todos com esse Lui Lorenzo, um personagem superdifícil, que poderia ter ficado canastrão, irreal, mas as pessoas acreditaram que ele existia e que eu era o próprio. Até Lulu Santos achou que eu cantava!, diz ele em entrevista ao Extra.

Apesar das últimas polêmicas em que o artista se envolveu há alguns dias, ele celebra a ótima fase na carreira, aos 39 anos de idade. Além disso, também comemora o sucesso de Lui Lorenzo após interpretar outro personagem que caiu no gosto do público, o peão Tadeu, da novela Pantanal. Nesse sentido, o famoso admite que não se abala com as críticas que recebe na internet:

- Quanto mais luz a gente tem, por mais que ela ilumine, atrai insetos também.

Embora ambos os personagens tenham sido desafiadores, Loreto revela que Lui Lorenzo e o peão Tadeu tiveram suas particularidades e dificuldades durante as novelas.

- Pra um eu tive que aprender a ser um peão, cavalgar bem, laçar o cavalo, ter um sotaque e um jeito muito específicos. E pro outro eu tive que cantar, dançar, subir o tom... O mais difícil em Pantanal foi ficar praticamente três meses longe de casa, longe da minha filha. Isso foi muito puxado. E neste agora o mais desafiador foi cantar no trio elétrico com Ivete Sangalo, no Carnaval de Salvador, para milhões de pessoas. Eu sou um ator cara de pau a ponto de fazer essa proeza. E deu certo, revela ele.

Como um bom geminiano versátil e despretensioso, a estrela de Vai na Fé encara com boa perspectiva todas as suas interpretações, e admite que tem os dois lados, tanto a calmaria e pé no chão de Tadeu, quanto o lado encantador e viciado em holofotes de Lui Lorenzo.

Dessa forma, o personagem do cantor brega deu o que falar nas ruas, e o ator conta que muitos homens o abordaram para elogiá-lo e tirar fotos com ele, além do artista ter despertado o interesse de novos espectadores de novelas com sua atuação.

- Eu recebi comentários de todo mundo, de crianças a idosos, homens e mulheres. Muitos homens falando que não assistiam a novelas e vindo com um sorrisão e a timidez de quem não estava acostumado a pedir uma foto para um ator. Foi muito gratificante. É uma forma de romper a barreira, de entortar o rumo da tradição, modernizando e alcançando pessoas que a gente não imaginava. Eu fico muito feliz de o Lui ter sido um despertar para esses novos noveleiros, declara ele, por fim.

Vale lembrar, ainda, que o ator José Loreto é pai de Bella Loreto, fruto de seu ex-casamento com a atriz Débora Nascimento, e hoje segue solteiro, sendo um dos homens mais cobiçados da atualidade.