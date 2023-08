Cara de Sapato se pronuncia após rumores de relacionamento secreto com Amanda Meirelles: Os estúpidos não irão entender

10/08/2023 | 16:10



Como você acompanhou aqui mais cedo no ESTRELANDO, segundo informações do jornal Extra, Amanda Meirelles e Antônio Cara de Sapato supostamente estavam vivendo um relacionamento secreto, que teria chegado ao fim após o lutador sugerir que quebrassem o acordo de fidelidade que mantinham e pudessem ver outras pessoas.

Entretanto, o lutador decidiu se pronunciar através das suas redes sociais para deixar claro que, assim como dentro do BBB23, o relacionamento dos dois nunca passou de uma amizade genuína. Além disso, o ex-BBB contou para seus seguidores que voltou ao Brasil para realizar uma cirurgia, e não gostaria de estar lidando com esse tipo de fake news tão perto da operação.

- Hoje acordei com uma fake news que me deixou muito chateado. Eu vim para o Brasil fazer uma cirurgia que mexeu demais comigo e que inclusive vai ser amanhã. Ter que lidar com isso logo cedo é muito cansativo. Estão tentando criar narrativas sobre mim, sobre minha conduta como homem que simplesmente não existem. Eu e Amandinha construímos uma relação de amizade incrível dentro do programa que aqui fora só se fortaleceu. Mas nunca existiu namoro e nem essa coisa de acordo. Diversas vezes, tanto eu quanto ela já falamos sobre isso. E o que não precisa ser combinado nem acordado é que continuaremos amigos e sempre apoiando um ao outro no que for preciso, declarou.

Após seu vídeo de pronunciamento, Cara de Sapato compartilhou uma frase reflexiva em seu perfil.

Percebo que não é necessário muitas explicações. Seus amigos não precisam, seus inimigos não vão acreditar, e os estúpidos não irão entender. Então guarde-as para quem realmente a mereça!