Al-Ahli, time de Roberto Firmino, oficializa a chegada do zagueiro Roger Ibañez

10/08/2023 | 15:42



O mercado da bola do mundo árabe continua agitado e, nesta quinta-feira, mais um brasileiro foi oficializado por lá. O zagueiro Roger Ibañez, que estava na Roma, foi anunciado pelo Al-Ahli, um dia após a chegada do volante Kessié, ex-Barcelona. O defensor brasileiro assinou por quatro temporadas.

Revelado pelo Fluminense, Ibañez, de apenas 24 anos, chegou a entrar no radar de Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar em 2022. Ele foi um dos 26 convocados pelo treinador para disputar os dois últimos amistosos antes do Mundial. Ele foi a campo contra a Tunísia, sendo sua estreia pela principal equipe nacional. Pela seleção sub-23, chegou a estar na lista de André Jardine para a Olimpíada de Tóquio-2020, mas não foi liberado pela Atalanta.

"Uma fortaleza brasileira se junta à fortaleza das copas", anunciou o Al-Ahli em suas redes sociais nesta quinta-feira. Além de Ibañez e Kessié, o clube também conta com outros nomes de peso como Roberto Firmino (ex-Liverpool), Riyad Mahrez (ex-Manchester City), Allan Saint-Maximin (ex-Newcastle) e Édouard Mendy (ex-Chelsea).

Para a Roma, o Al-Ahli deve desembolsar cerca de ? 30 milhões (aproximadamente de R$160 milhões). O técnico do clube italiano, José Mourinho, já havia postado uma foto com o defensor brasileiro em tom de despedida antes do anúncio oficial. "Seja feliz 'garoto'", escreveu o comandante português. "Aproveite a Arábia Saudita."

Ibañez foi revelado pelo Fluminense e ficou apenas uma temporada na equipe carioca. Logo foi vendido para a Atalanta, em janeiro de 2019. Então, foi emprestado e, em seguida, comprado pela Roma, onde ficou até agora. O defensor tem nacionalidade brasileira, uruguaia e italiana.