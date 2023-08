Tati Machado brinca sobre encontro de Gil do Vigor com Cauã Reymond (e o ex-BBB fica tímido!)

10/08/2023 | 14:11



Na manhã desta quinta-feira, dia 10, Tati Machado conseguiu deixar Gil do Vigor tímido durante o Mais Você ao falar sobre um momento que ele viveu enquanto participava do Criança Esperança. O ex-BBB, que é sempre muito extrovertido e animado, ficou envergonhado ao rever seu encontro com Cauã Reymond.

Os dois se encontraram durante o programa de arrecadação de doações e gravaram um vídeo juntos. No registro, eles aparecem abraçados e Gil até coloca a mão no rosto do ator enquanto eles conversam mega sorridentes. Em um clima descontraído, Tati brincou:

- Ele ficou envergonhado. Você reparou no detalhe, Louro? Ao mesmo tempo que o Gil do Vigor estava super envergonhado, ele botou a mãozinha no rosto do Cauã. Olha lá.

Gil ficou tímido e respondeu rindo:

- Um carinho para um amigo. Ele é cheirosíssimo. Ele é humilde, simpático, foi uma honra estar com ele.

O economista ainda contou que curtiu muito o Criança Esperança.

- Dancei, cantei, foi um negócio.