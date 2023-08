Preta Gil se emociona e revela que não quer mais esperar para poder celebrar a vida: A gente sabe o dia de hoje

10/08/2023 | 14:10



Preta Gil celebrou na última terça-feira, dia 9, a chegada de seus 49 anos de idade com uma festa de arromba. Com direito a muitos convidados, músicas, boa comida e diversão, a cantora celebrou sua vida.

E é isso mesmo que ela quer fazer! Enfrentando uma sequência de tratamentos contra o câncer no intestino, a artista só quer saber de viver bons momentos ao lado de pessoas amadas. Em entrevista ao Fofocalizando, Preta falou um pouco sobre esse sentimento. Emocionada, ela confessou que não deseja mais esperar o tempo certo para poder fazer o que deseja:

- Passei por duas etapas do tratamento que foram bem-sucedidas, e eu ainda tenho uma terceira etapa para passar, mas eu acho que a gente não tem que esperar, a gente não sabe o dia de amanhã, o que vai acontecer. A gente sabe o dia de hoje, que é o que importa, então, eu quero celebrar.

Vendo tudo de uma forma mais otimista e positiva, a cantora confessou que receber os amigos em uma comemoração foi tão bom quanto um tratamento bem-sucedido:

- Eu estou me curando, isso tudo está me curando, então, eu vou celebrar sim. Enquanto eu estiver aqui sentindo essa energia, eu vou fazer o que eu puder e o que os médicos deixarem, obviamente, e eu fui liberada para fazer essa festa. Ela é como uma sessão de quimioterapia ou radioterapia, essa festa vai me curar da mesma forma.