Bard x ChatGPT: qual AI leva a melhor?

10/08/2023



Recentemente, o Google anunciou a disponibilidade no Brasil do Bard, concorrente direto do ChatGPT – ferramenta que em apenas dois meses de existência atraiu mais de 100 milhões de usuários.

Apesar de ambos serem chats de inteligência artificial, a famosa IA, ambos também são muito diferentes em usabilidade e funcionalidade.

Essa otimização na gestão de despesas é apenas um exemplo de como apps de IA generativa, como o Bard, podem ser extremamente eficazes para empresas, especialmente aquelas do setor de tecnologia.

A utilização de chatbots para tarefas rotineiras, como escrever e-mails ou relatórios, tem se mostrado altamente vantajosa, acelerando a produtividade dos times em 40% e aumentando a qualidade em 18%, como demonstrado por um estudo do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) publicado pela revista Science.

O uso da IA na gestão de despesas corporativas, por exemplo, pode trazer inúmeros benefícios e economia de custos, explica Guilherme Chiara, head de produtos da Portão 3 , fintech líder em gestão de pagamentos para empresas LATAM.

“Utilizar softwares para automatizar tarefas repetitivas, como a emissão de notas fiscais e a conciliação bancária, pode economizar tempo e reduzir erros”, aponta. “Além disso, possibilita acompanhar e monitorar os gastos regularmente para garantir que está dentro do orçamento estabelecido, podendo fazer ajustes se necessário for.”

“Outro ponto que os softwares de controle de gastos podem trazer é a manutenção dos registros precisos de todas as transações financeiras da empresa, incluindo receitas e despesas. Isso pode ajudar as empresas na hora de identificar áreas onde pode economizar dinheiro, bem como na tomada de decisões assertivas sobre os investimentos”, completa.

Para muitos, o Bard é visto como uma alternativa para buscas na internet, uma vez que tem acesso à rede em tempo real, enquanto o ChatGPT é um assistente pessoal poderoso e criativo, com respostas contextualizadas e um melhor gerador de código.

Com tantas novas alternativas, é fato que o crescimento da IA traz diversas vantagens para os negócios da mesma maneira que aconteceu com a internet há alguns anos. E essas novas ferramentas chegam como um grande diferencial, especialmente quando aplicadas no setor financeiro.