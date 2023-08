Emmy não vai mais acontecer em 2023; entenda o motivo e veja a nova data

10/08/2023 | 13:48



Após anunciar no final de julho que o Emmy Awards foi adiado devido à greve de atores e roteiristas de Hollywood, a Academia de Televisão e a FOX divulgaram a nova data do maior prêmio atribuído a programas e profissionais de televisão - e não será este ano. A 75ª edição acontecerá no dia 15 de janeiro de 2024, em Los Angeles.

Originalmente, o Emmy estava marcado para acontecer no dia 18 de setembro, mas foi adiado por conta da paralisação liderada pelo sindicato SAG-AFTRA, que já está na sua quarta semana. Os organizadores haviam decidido esperar por um acordo com os estúdios. No entanto, após avaliarem a situação, optaram por deixar para o próximo ano.

No site oficial, o porta-voz da FOX, Jim Yeager, anunciou a nova data e disse que a celebração irá homenagear "os talentosos artistas, escritores, diretores e artesãos cujo trabalho entreteve, inspirou e conectou espectadores de todo o mundo ao longo do ano passado".

Membros da categoria não podem trabalhar ou fazer publicidade, o que os impede de aparecer em premiações. Em 20 anos de Emmy, foi a primeira vez que o evento foi adiado por conta de uma greve. A última vez que isso aconteceu foi em resposta aos ataques terroristas do 11 de setembro de 2001.