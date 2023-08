SP terá sobe e desce de temperatura nos próximos dias; veja previsão para o fim de semana

10/08/2023 | 13:37



Depois da passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo que provocou uma mudança brusca no tempo na capital paulista no início da semana, a condição climática mudou e as temperaturas voltaram a subir. No entanto, a expectativa é que o frio volte a partir domingo, 13, Dia dos Pais, com a chegada de uma nova frente fria. A chuva, por sua vez, deve dar trégua somente na sexta-feira, 11.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, embora a quinta-feira, 10, tenha amanhecido com céu nublado, no decorrer do dia as instabilidades que estão mais atuantes dentro do oceano, na altura do litoral paulista se afastam e o tempo volta a ficar mais firme, com sol entre poucas nuvens.

"Apesar da nebulosidade, as temperaturas se elevam e a máxima pode superar os 28°C no período da tarde, com porcentuais mínimos de umidade do ar ao redor dos 40%", afirma o CGE. De acordo com a projeção da Climatempo, o dia termina ainda mais quente, com a máxima em 29ºC.

Na sexta-feira e no sábado, 12, a máxima deve passar dos 30ºC. A sexta-feira tem previsão de dia mais estável. Há possibilidade de chuva apenas na noite de sábado.

Nova mudança brusca de temperatura

A chegada de uma nova frente fria no domingo, 13, ao litoral traz chuvas isoladas e novo declínio das temperaturas, mas sem previsão de frio extremo, para a capital paulista. O dia dos pais será bastante chuvoso, com possibilidade de máxima na casa dos 19ºC.

Para segunda-feira, 14, de acordo com a Climatempo, a expectativa é de tempo nublado com abertura de sol à tarde. Pode garoar ao longo do dia.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Climatempo:

Quinta-feira: entre 15ºC e 29ºC - previsão de chuva;

Sexta-feira: entre 15ºC e 31ºC;

Sábado: entre 16ºC e 31ºC - previsão de chuva;

Domingo: entre 15ºC e 19ºC - previsão de chuva;

Segunda-feira: entre 14ºC e 21ºC - previsão de chuva.