Motorista lesionado por aparelho de academia no Ceará agradece apoio e doações

10/08/2023 | 13:22



No primeiro vídeo publicado nas redes sociais após ser atingido por um equipamento em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará, o motorista de aplicativo Regilaneo da Silva Inácio, de 42 anos, agradeceu a todos que estão torcendo por ele e também participaram da vaquinha virtual feita para arrecadar recursos para ajudá-lo nesta nova etapa de recuperação. A alta médica dele está prevista para esta quinta-feira, 10.

"Estou agradecido, realmente, a vocês, por tudo que vocês estão fazendo e venham a fazer por mim. Agradeço demais do fundo do coração pelas doações e pelas orações", disse Regi, como é conhecido por amigos, no vídeo publicado na quarta-feira, 9, no Instagram.

No perfil "Todos pelo Regi", que já tem mais de 23 mil seguidores, desde o acidente, são divulgadas informações sobre o estado de saúde dele, assim como sobre a vaquinha virtual para arrecadar recursos que foi criada com a autorização de sua família.

"Ele segue se recuperando muito bem, graças a Deus", acrescentou sua esposa, Socorro. Em publicação na segunda-feira, 7, ela havia dito ainda que ele já estava conseguindo se sentar e seguia com o tratamento médico.

No perfil no Instagram, a família também cita que arcou com o valor de R$ 35 mil para que o Regi fosse operado, sendo parte da quantia doada pelo empresário responsável pela administração da academia onde o acidente aconteceu.

"Regi realizou a cirurgia para estabilização da coluna e consequente alívio da dor. O seu estado de saúde é estável, mas as chances de voltar a caminhar ainda são mínimas e as despesas do seu tratamento continuam altas", afirmou a publicação.

Vaquinha virtual

A vaquinha online, que segue disponibilizada na Bio, pede a ajuda de todos aqueles que de alguma forma possam contribuir com as despesas e com a recuperação de Regi. Até as 10h30 desta quinta-feira, ao menos R$ 190 mil já havia sido arrecadado.

Os recursos arrecadados serão usados para o tratamento dele, bem como medicações e aparelhos necessários para a recuperação de Regi, assim como para ajudar no sustento da família.

"Sua esposa está em acompanhamento de um câncer em remissão e era ele que sustentava a casa e os três filhos. Agora, acamado, passou por cirurgia, e não tem previsão de melhoras", acrescenta a publicação.

Acidente na academia

Na manhã da última sexta-feira, dia 4, Regilaneo Inácio foi atingido nos ombros e nas costas por uma máquina chamada "Hack Squat", usada para agachamento convencional, que caiu sobre ele. Ele foi encaminhado para o Hospital Santo Antônio, de Barbalha, município vizinho.

No dia seguinte ao acidente, passou por cirurgia e seu quadro de saúde permanece estável, apesar do diagnóstico apontar que tem poucas chances de voltar a andar. "Sobre a lesão grave na coluna lombar, o paciente tem menos de 1% de chance de voltar a andar", disse em nota a rede de saúde particular, na ocasião.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o rapaz sentado na plataforma do aparelho de musculação. Instantes depois, a parte superior da máquina se solta e o atinge. Pessoas ao redor correm em direção ao Inácio, na tentativa de ajudá-lo.

Em seguida, ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado para o hospital. O aparelho estava com uma carga de ao menos 150 quilos, no momento em que acertou Inácio próximo a nuca. Em nenhum momento, ele ficou inconsciente.

Posicionamento da academia 220 FIT

Em nota, a academia 220 FIT esclarece que o aparelho em questão se encontrava em perfeito estado de funcionamento. "A máquina foi adquirida há menos de 60 dias. Salientamos que, são efetuadas manutenções periódicas em todos os maquinários", afirmou a academia.

"Houve pronto atendimento de nossa equipe, que é capacitada para agir nessas emergências. O aluno foi hospitalizado e a academia não se ausentou nem irá se ausentar de suas respectivas responsabilidades", disse ainda o estabelecimento, que afirmou estar disponível para esclarecimentos legais", diz a nota.