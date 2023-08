Guardiola descarta repetir tríplice coroa, reclama de calendário e se esquiva sobre Paquetá

10/08/2023 | 12:17



A temporada oficial começa nesta sexta-feira para o Manchester City, com jogo de largada do Campeonato Inglês, contra o Burnley. Atual campeão, e dono também dos títulos da Copa da Inglaterra e da Liga dos Campeões, a equipe de Pep Guardiola larga como favorita, mas o treinador foi logo pedindo paciência à torcida, dizendo que repetir a tríplice coroa "é impossível". Com temporada de mais jogos e desgastante pela frente, reclamou do calendário e evitou falar sobre o brasileiro Lucas Paquetá, a quem indicou como reforço.

Guardiola não tinha dúvidas que em sua primeira entrevista oficial para a nova temporada o assunto títulos prevaleceria. E mostrou enorme sinceridade ao dizer que o feito de 2022/23 tem de ser guardado para a história e que é algo isolado para qualquer gigante do futebol mundial.

"É algo muito raro e devemos estar atentos a isso. Foi bom, mas acabou, e agora estamos começando do zero. A história mostra. Quando você consegue algo como nós fizemos, é quase impossível repetir", afirmou, sincero. "Subimos a montanha mais alta na temporada passada, mas agora descemos essa montanha e começaremos como todos os outros."

Guardiola anda irritado com Uefa e Fifa por causa dos calendários cada vez maiores. O novo Mundial de Clubes, com 32 equipes, por exemplo, não devia existir em sua visão. "Parece que acabou ontem (a temporada passada) e já começamos de novo", disse, sentindo-se "cansado." "Estamos começamos do zero, vamos jogo a jogo e não é bom pensar no título já em agosto ou setembro", mostrou humildade. "Vamos dia após dia, tentando sempre melhorar.

Frisou, entretanto, que o City, mais visado pelos adversários, terá muita dificuldade nesta largada. "Nossa mentalidade ditará como será a temporada. Precisamos tentar fazer uma boa atuação contra o Burnley, depois diante do Newcastle e depois o Sheffield United. Não será fácil."

Sobre o calendário amplo, deu uma cutucada nas entidades que cobram a presença dos treinadores em suas reuniões, mas não os ouve. "Às vezes havia reuniões com a Uefa e a Premier League (administradora do Campeonato Inglês). E estávamos lá. É normal jogar futebol, mas não temos dias suficientes", bravejou. "As pessoas dizem que jogamos nas mesmas condições que os outros times da Premier League. Nós não. Jogamos mais do que outras equipes, muito mais. Jogaremos contra o Newcastle num sábado depois de enfrentar o Sevilla na quarta-feira (decisão da Supercopa da Europa, dia 16)", disparou.

O treinador revelou que com jogos em série, sequer consegue descansar seu time. "Não podemos dar um dia de folga aos jogadores. Uefa decide, Fifa decide, Premier League decide e os clubes da Europa deviam decidir. Mas acho que nada vai mudar. Quando eles nos convidam para essas reuniões, estamos ocupados com um jogo para nos preparar, sempre sem tempo."

Tentando reforçar o elenco após algumas saídas, como a do experiente Mahrez, Guardiola pediu a chegada do brasileiro Lucas Paquetá. Mas evitou falar sobre o possível reforço. "Não vou responder sobre o Paquetá. Ele é jogador do West Ham", se esquivou.