Uma boa notícia. Santo André promete. Vai cuidar da coleção do Diário. E a Memória vai novamente sorrir...

13/08/2023



“P E R I G O... Abandonada coleção do Diário. Valioso acervo sem conservação. Mero depósito no Parque das Nações. Exemplo de São Caetano não é seguido. São exemplares desde 1969 empilhados sem um ordenamento maior e que correm o risco de desaparecer. Com a palavra a Secretaria de Cultura de Santo André”.

Cf. ‘Memória’, 6-11-2022.

A resposta é dada pela secretária de Cultura, Simone Zárate, graças ao empenho da jornalista Paola Zanei, da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santo André. Disse a secretária:

A Biblioteca Nair Lacerda sempre foi conhecida pelo repositório do jornal Diário do Grande ABC e seu precursor News Seller. No ano de 2013, por decisão do então Secretário de Cultura, a coleção foi separada: os jornais mais antigos foram transferidos para a Biblioteca Cecília Meireles e os exemplares mais recentes continuaram na Biblioteca Nair Lacerda.

Nunca houve abandono ou descaso com a coleção e a Rede de Bibliotecas planeja um lugar onde a coleção do Diário, assim como outras coleções de obras raras e especiais, sejam armazenadas de acordo com padrões de conservação.

Atualmente a coleção está distribuída nos acervos da Biblioteca do Museu, Biblioteca Nair Lacerda, Biblioteca Digital e Biblioteca Cecilia Meireles:

Biblioteca do Museu - News Seller: 11 de maio de 1958 a 5 de maio de 1968; hemeroteca da coluna Memória, publicada no Diário do Grande ABC a partir de 1987, período intermitente.

Biblioteca Nair Lacerda - Publicações de 2016 em diante, exceto falha temporal na coleção nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia do Covid 19.

Biblioteca Digital - Artigos da Coluna Memória referentes aos anos de 1987 a 1989 e de 2018 a 2020.

Biblioteca Cecília Meireles - News Seller: janeiro de 1964 a agosto de 1968; Diário do Grande ABC: setembro de 1968 a dezembro de 2015.

Informamos ainda, que pela indisponibilidade de consulta neste momento devido às reformas das Bibliotecas Nair Lacerda e Cecilia Meireles, o News Seller e Diário do Grande ABC podem ser consultados na Fundação Pró-Memória em São Caetano, que é a detentora oficial da coleção do jornal, possuindo exemplares de 1958 a 2020, e na Biblioteca Nacional, que possui a microfilmagem do seguinte período: Diário – maio de 1958 a dezembro de 1977; janeiro de 1982 a 31 dezembro de 1989 e News Seller – 11 de maio de 1958 a 5 de maio de 1968 (o atendimento à distância pode ser feito através do email dinf@bn.gov.br ).

Sobre a disponibilização de acervos de escritores da região, temos de esclarecer que assim como outras doações, o acervo recebido passa por triagem na qual são retiradas da coleção os livros que podem contaminar outros itens (com a presença de fungos e brocas) ou com danos físicos ao seu conteúdo.

Informamos que a doação recebida pelo professor Alexandre Takara está, neste momento, passando por triagem para, posteriormente, ser catalogada e disponibilizada ao público.

NOTA DA MEMÓRIA

1 – O secretário em 2013 citado por Simone Zárate era o advogado Raimundo Sales e as informações que recebemos de funcionários foram de que a ordem era para eliminar as coleções. Graças ao empenho dos próprios funcionários, os volumes foram mantidos, até serem localizados pela pesquisadora Claudia Ferreira na Biblioteca Cecília Meireles.

2 – As fotos feitas pela Claudia, e publicadas pelo Diário nove meses atrás, demonstram que os volumes estavam abandonados e empoeirados, à espera de uma mão amiga que zelasse por eles, os higienizassem e os colocassem devidamente à consulta pública.

3 – Essa distribuição da coleção por vários setores não é a mais indicada, pois dificulta o acesso pelos interessados. Melhor seria se fossem disponibilizados num único local.

4 – A criação da hemeroteca desta página Memória, informatizada e colocada na Internet, é uma atitude da Secretaria de Cultura, por parte dos seus bibliotecários, que merece o maior dos elogios. Muito obrigado, gente querida.

5 – As obras de reforma da Biblioteca Cecília Meirelles começaram recentemente, bem depois da denúncia da página Memória de que os volumes estavam simplesmente armazenados.

6 – A Fundação Pró-Memória de São Caetano é tão detentora oficial da coleção do Diário como o é a Prefeitura de Santo André, com duas diferenças: Santo André recebeu em doação bem antes e São Caetano tratou de sempre cuidar tecnicamente bem do que recebeu, e continua recebendo.

7 – Parabéns ao professor Alexandre Takara, orientador desta página Memória, pela doação da sua biblioteca; e parabéns à Secretaria de Cultura pelo recebimento dos livros. Muito bonita a atitude da secretária Simone Zárate de visitar pessoalmente o professor, em sua residência.

8 – Memória, mais aliviada, continuará sua missão de acompanhar o caso. Sorriremos ainda mais, bem como a Cláudia Ferreira, quando o acervo do NS/Diário voltar a ser colocado à pesquisa popular, divulgado, valorizado.

E ATENÇÃO

Amanhã, nesta mesma Memória de todos os dias, a jornalista Daniela Mian, da Assessoria de Comunicação de Santo André, contará como foi o encontro da secretaria Simone com o professor Takara. Não percam.

E não é que deu certo, Takara!

Crédito – Claudia Ferreira/Banco de Dados.

REPETECO. Assim Claudia Ferreira encontrou a coleção do Diário na Biblioteca Cecília Meireles nove meses atrás. Memória publicou e ousou sugerir um mutirão de limpeza para preservar os jornais. O tempo passou. Terminou 2022. Vencemos o primeiro semestre de 2023. E agora a Prefeitura de Santo André se manifesta. Que bom!

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 13 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8464

MANCHETE – Prefeitos criticam criação de pedágio no sistema Anchieta-Imigrantes.

HOJE

Dia dos Pais

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Natividade da Serra (SP), Antas e Riacho de Santana (BA).

Santa Dulce dos Pobres

13 de agosto

Maria Rita de Souza Brito Lopes (Bahia, 1914 - 1992) Canonizada em 2019

Divulgação: Canção Nova