Roma. Recife. Rio de Janeiro. Lá vai o repórter. Conhece Capiba. Entrevista Nelson Gonçalves.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/08/2023 | 07:45



E Nelsão falou durante duas horas seguidas...

Texto: Milton Parron

Durante 20 anos eu fiz anualmente uma peregrinação por todo o Brasil. Em alguns anos também fui enviado a Roma, para gravar entrevistas, depoimentos e palestras para um programa que chegou a ter duração de 24 horas ininterruptas denominado “Sermão da Paixão, Segundo a Jovem Pan”.

Esse programa foi criado por Antonio Augusto Amaral de Carvalho, “seo” Tuta, e Elpídio Reali Júnior, profissionais e seres humanos muito acima da média geral.

Sempre fui fanático pelo meu trabalho e, em função disso, em cada cidade que aportava, entre um compromisso e outro da programação religiosa, buscava assuntos diferentes para explorar.

Foi assim que conheci, no Recife, em 1985, o músico e compositor Lourenço da Fonseca Barbosa, conhecido por Capiba, e com ele gravei uma longa entrevista.

Entre vários maracatus, frevos, sambas e até valsas muito conhecidas, também é dele a célebre “Maria Betânia” gravada pela primeira vez em 1945 por Nelson Gonçalves.

Não feliz com a entrevista com o autor, resolvi fechar a matéria com o intérprete e ao retornar a São Paulo passei antes pelo Rio de Janeiro e fui bater na casa de Nelson. Ele contou detalhes da música e de sua relação de amizade com Capiba e me dando por satisfeito já estava me retirando quando ele cobrou: “Só isso? Você veio ao Rio só prá me perguntar da Maria Betânia?”.

Azar o dele, porque acabei gravando duas horas e 15 sobre tudo.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Aplicativo Bandplay. Fala, Nelsão! Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada deste sábado para domingo; e às 7h do domingo.

CINEMINHA. 31 de outubro de 1989. Saguão do Hotel Jandaia em São Paulo. O repórter-fotográfico Mauricio Pavan fotografa o cantor Nelson Gonçalves, entrevistado quatro anos antes por Milton Parron: fotos publicadas por Memória em 17-11-2019

Arquivo de Memórias Musicais

No Dia dos Pais, Marcos “Baby” Durães interpreta uma crônica escrita por Nei de Barros.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Produção e apresentação, Marquitho Rioto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 12 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8463

MANCHETE – Entidades decidem recorrer contra o IPMF.

Associações Comerciais e Industriais de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema iria entrar com ação conjunta na Justiça, questionando o chamado “imposto do cheque”.

ESTRADAS – A concessão do sistema Anchieta-Imigrantes à iniciativa privada, a partir de 1994, resultaria na criação de mais três pedágios na Imigrantes e um na Anchieta, além dos já existentes, e na volta da tarifação para veículos comerciais.

COMUNICAÇÃO – Região reivindicava o controle da CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo), com a volta de uma diretoria regional.

RIO GRANDE DA SERRA – O prefeito José Teixeira formalizou anteontem (10-8-1993) pedido de uma nova linha de trem ligando a cidade à Paranapiacaba.

EM 12 DE AGOSTO DE...

1883 – São Caetano realiza a Festa do Padroeiro. Trata-se do primeiro registro que localizamos desta festa hoje tradicional.

1903 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (hoje da Serra): sabemos que o alferes Agostinho Vieira contratou casamento com a senhorita Maria Maia, delta filha do tenente Luiz Maia. Parabéns!

HOJE

Dia Internacional da Juventude

Dia Nacional das Artes

Dia Nacional de Luta Contra a Violência no Campo e por Reforma Agrária.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje, no Estado de São Paulo, é o aniversário de Cananéia, fundado por Martim Afonso de Souza. O segundo mais antigo município do Brasil. O primeiro é São Vicente, também fundado por Martim Afonso de Souza.

Pelo Brasil: Anchieta (Espírito Santo), Cansanção, Central, Itambé e Valente (Bahia), Madalena (Ceará) e Prudentópolis (Paraná).

Santa Joana Francisca de Chantal

12 de agosto

Francesa (1572 – 1641). Irmã religiosa. Contemporânea a São Francisco de Sales.

Divulgação: Vatican News