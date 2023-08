Conheça um roteiro para a Lapônia, Terra do Papai Noel

Redação

Do Rota de Férias



10/08/2023 | 11:55



Embarcar em um roteiro para a Lapônia, Terra do Papai Noel, ficou mais fácil. Isso porque a operadora de viagens CVC lançou um pacote exclusivo para explorar o destino. A viagem começa em Madri, na Espanha, e depois segue para o vilarejo finlandês.

Roteiro para a Lapônia

A aventura tem início e término em Madri, facilitando a compra do voo saindo do Brasil e garantindo praticidade aos viajantes. Neste pontapé inicial, eles poderão mergulhar na cultura e história do local com o auxílio de um guia acompanhante que fala em espanhol, presente durante toda a jornada.

Em seguida, o grupo parte para a Lapônia, onde a verdadeira aventura começa. Equipados com trajes térmicos, os turistas poderão explorar a neve em um passeio com raquetes, atravessando a encantadora floresta nevada. A diversão continua em uma excursão de pesca no Lago Congelado, cercado por paisagens de tirar o fôlego.

Uma das experiências mais marcantes é a possibilidade de conduzir um trenó, proporcionando uma sensação única de adrenalina e uma lembrança para toda a vida. Os passageiros também terão a oportunidade de visitar as renas e seus pastores, conhecendo a fascinante vida desses animais e sua importância na cultura da região.

E, é claro, não poderia faltar a visita à casa do Papai Noel. Ali, a galera irá conhecer o bom velhinho e a mamãe Noel em pessoa, vivenciando o espírito natalino de forma única e emocionante.

Os pacotes da CVC incluem quatro noites de acomodação em Madri, com café da manhã incluso, e quatro ou cinco noites de hospedagem na Lapônia. Durante a viagem, os turistas desfrutarão de cinco jantares e quatro almoços em visitas na região. Os preços partem de 4.300 euros, por pessoa, em apartamento duplo e incluem o voo de ida e volta entre Madri e a Lapônia (os techos entre o Brasil e a Espanha não estão no pacote).