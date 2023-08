Expresso Tiradentes passa a aceitar pagamento de tarifa por QR Code

Da Redação, com assessoria

10/08/2023



A UPM2, startup paulista que, em parceria com a SPTrans, desenvolveu o pagamento da tarifa dos ônibus da capital por QR Code, anuncia mais uma expansão do projeto experimental. Os passageiros do Expresso Tiradentes poderão pagar a tarifa de ônibus por meio do Bilhete QR Digital, do aplicativo SP Pass (disponível para Android e iOS). O Bilhete QR Digital já está em operação desde 2021 em 12 linhas de ônibus, impactando mais de 2 milhões de passageiros mensalmente, permitindo o pagamento de passagem unitária como alternativa ao uso do dinheiro.

O Expresso Tiradentes oferece 9,7 km de corredor exclusivo para cinco linhas ônibus. Possui sete estações e três terminais que transportam mais de 60 mil passageiros por dia. O SP Pass vem para modernizar os meios de pagamento para o chamado “Expresso Tiradentes”, que neste ano completou 16 anos de operação.

De acordo com Rodrigo Petroni, CEO da UPM2, a expansão faz parte do movimento da empresa de oferecer aos passageiros paulistanos mais comodidade na jornada diária. “Estamos impactando a vida dos nossos usuários não apenas com o pagamento via QR Code, mas com a facilidade de poder fazer a recarga do bilhete único por meio do SP Pass, pagando com cartão de débito ou Pix, em pouco segundos. Entendemos que a jornada do usuário do transporte público é exaustiva e a tecnologia pode ajudar a torná-la mais cômoda e eficiente”, explica.

Para utilizar a tecnologia, os passageiros precisam apenas baixar o aplicativo SP Pass, fazer o cadastro, comprar o Bilhete QR Digital e gerar o QR Code. Confira as sete estações e três terminais do Expresso Tiradentes que já aceitam o pagamento:

Estação Pedro II

Estação Ana Neri

Estação Alberto Lion

Estação Clube Atlético Ypiranga

Estação Nsa. Sra. Aparecida

Estação Grito

Estação Dianópolis

Terminal Sacomã

Terminal Mercado

Terminal Vila Prudente