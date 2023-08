Obituário - 11 de agosto de 2023

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



11/08/2023



SANTO ANDRÉ

Maria Bezerra da Silva, 94. Natural de Novo Oriente (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Pretti, 90. Natural de Cândido Rodrigues (SP). Residia na Vila Amábile Pezzolo, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sarita Crespo Otero, 90. Natural da Espanha. Residia no Centro de Santo André. Dia 5, em Santo André. Cemitério Municipal de Cubatão (SP).

Anésio Rodrigues Dias, 88. Natural de Sorocaba (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

João Aparício Vieira, 86. Natural de Guapiara (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João da Mata Filho, 86. Natural de José Bonifácio (SP). Residia no Jardim Rina, em Santo André. dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gracinda Augusta da Fonseca, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Miguel Arcanjo Lima, 78. Natural de São Tomé (RN). Residia na Vila Elze, em São Paulo, Capital. Dia 5. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Antônio Carlos Martinez Neto, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Neusa Aparecida Malvassora, 61. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

José Rodrigues da Silva Filho, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Paulistano, em São Paulo, Capital. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, na Capital.

Epitácio Francisco Leal Filho, 45. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pedreiro. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

DIADEMA

Maria da Glória Santos Silva, 53. Natural de Inhambupe BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 5. Memorial Metropolitano de Piracicaba (SP).

Izaias Luiz da Silva, 46. Natural de Jaciara (MT). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Vandete Alves da Silva Almeida, 63. Natural de Antônio Gonçalves (BA). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.