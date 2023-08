10/08/2023 | 11:26



Cesar Cielo recebe convite e celebra ser escolhido para o Hall da Fama da natação

Cesar Cielo será o terceiro brasileiro a ser homenageado no Hall da Fama da natação. Depois de Maria Lenk e Gustavo Borges, ele terá a honra de ser eternizado como um dos gigantes da modalidade. Aposentado desde o começo do ano, o campeão olímpico e mundial terá seu nome eternizado na história em setembro.

Antes mesmo de anunciar sua retirada das piscinas, Cesar Cielo já sabia que entraria para o seleto grupo de eternizados da natação. Agora, o que parecia ser um sonho em março, quando foi notificado, se torna realidade após o convite oficial.

"Fala, galera! Com muita emoção, tive a honra de ser escolhido para a Classe de 2023 do Hall da Fama da Natação Internacional. Recebi o convite da International Swimming Hall Of Fame (ISHOF) e será sempre uma alegria imensa poder representar a natação e levar a bandeira do Brasil para o mundo", celebrou o nadador em suas redes sociais.

A 58ª edição do Hall da Fama está agendada para o dia 30 de setembro, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. E Cielo terá o reconhecimento pela brilhante carreira de títulos olímpico e mundial nos 50 metros livre, além de 38 outras medalhas na carreira.

Apesar de ter se aposentado somente este ano, o nadador já não disputava uma competição oficial há quatro temporadas. Lutava com problemas físicos e relutava em dar adeus à modalidade. Foi justamente a indicação que entraria ao Hall da Fama que o fez mudar de opinião e findar com a carreira.