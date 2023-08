Kits da corrida serão entregues neste sábado, no Ayrton Senna

Da Redação



10/08/2023



Neste sábado (12), das 10h às 16h, haverá a entrega de kits para a 4ª edição da Corrida Choco Run, no Centro de Treinamento Técnico (CTT) Vereador João Netto, localizado no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193) - acesso pela rua dos Autonomistas.

Para a retirada, é necessário apresentar o documento de identificação e comprovante de pagamento da inscrição. O participante poderá voluntariamente doar um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires.

As inscrições para o evento já estão encerradas. A corrida acontecerá no próximo domingo (13), às 7h, com largada no Complexo Ayrton Senna, e terá percurso de 7 km – corrida e caminhada. O destaque, ao final da prova, é o tradicional Desafio do Coelho, no qual os 50 melhores classificados masculino e feminino - Top 50 da Choco Run - participarão da ação esportiva no mesmo dia e local da prova – com distância de 1 quilômetro. A classificação se dará pelo tempo líquido de prova. Os cinco primeiros colocados do Desafio do Coelho receberão premiação.

A Choc Run é organizada pela Mazza Eventos e conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer.