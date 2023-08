Clássicos da MPB integram agenda do Sesc Santo André

Da Redação



10/08/2023 | 09:31



Os dois últimos finais de semana de agosto serão tomados por uma programação musical com obras atemporais de importantes artistas da vanguarda brasileira. Esta celebração musical contará com shows de Lô Borges, Silvero interpretando Belchior, Tássia Reis cantando Alcione e a comemoração do 50º aniversário do Quinteto Violado.

Lô Borges, um dos ícones da música popular brasileira, subirá ao palco para presentear o público com o lançamento de seu quinto álbum, "Não me espere na estação". Como membro fundador do Clube da Esquina, Lô Borges influenciou gerações de músicos com sua voz e composições.

Silvero, também conhecido por sua atuação no teatro e televisão, apresentará um tributo emocionante ao Belchior, transportando o público para a atmosfera poética das músicas do cantor cearense, como Como Nossos Pais e Apenas um Rapaz Latino-Americano.

Tássia Reis presta uma homenagem a Alcione, interpretando sucessos da Marrom, como Meu Ébano e Não Deixe o Samba Morrer. Já o Quinteto Violado, ícone da música nordestina, celebrará seu aniversário de 50 anos com um show especial, convidando o público, através de sua mistura de ritmos regionais, a conhecer uma nova abordagem da música tradicional nordestina.

Os shows acontecerão no teatro do Sesc Santo André, e os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias das unidades ou através do aplicativo Credencial Sesc SP.