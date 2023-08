Simaria Mendes desmente boatos de que estaria com novo affair e dispara: - Me respeita como mulher

10/08/2023 | 09:10



Na última quarta-feira, dia 9, Simaria Mendes decidiu abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais para interagir com os seguidores e acabou ficando incomodada com os questionamentos que recebeu - em especial um relacionado à sua vida amorosa.

Apesar de ter se divertido nos Stories do Instagram, a cantora deu uma resposta para lá de direta a um internauta que ficou curioso sobre a sua relação com o empresário Ailton Maranhão.

Boato ou verdade o suposto romance entre você e o Ailton Maranhão?, perguntou o seguidor.

Sem pensar duas vezes, Simaria disparou:

- Não sei quem é esse rapaz. Já arrumaram tanto noivo para mim. É cada bofe lindo, de destronar o Brasil, o grito do país. Toma vergonha, vocês! Me respeita como mulher. Onde é que vocês me viram agarrada com alguém?

Vale lembrar que a cantora não assumiu nenhum relacionamento desde o divórcio do espanhol Vicente Escrig.