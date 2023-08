São Paulo encara San Lorezo precisando de dois gols para avançar

Cleber Ferrette



10/08/2023 | 08:56



O São Paulo deverá ter força máxima na partida desta noite, 19h, contra o San Lorenzo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sulamericana. Jogando na Argentina semana passada, o tricolor perdeu por 1 a 0 e agora precisa de uma diferença de dois gols para avançar. Caso vença por diferença mínima, a decisão será nos pênaltis.

Para o jogo de hoje, o técnico Dorival Junior tem à disposição todo o time titular, com exceção de James Rodríguez e Lucas Moura, que não foram inscritos para esta fase. Arboleda, que foi poupado no jogo contra o Atlético Mineiro, e Gabriel Neves, que se recuperou de contusão, deverão retornar à zaga, e os atacantes Luciano e Calleri seguirão no comando do ataque.

No último treino realizado nesta quarta-feira (9), Dorival Junior aplicou treino tático, ajustou posicionamento e treinou bolas paradas. O retrospecto contra o time argentino no Morumbi é totalmente favorável ao tricolor paulista. Em sete encontros, três foram disputados no Morumbi. Na Copa Mercosul de 1998, vitória por 2 a 1 e, na mesma competição, em 1999, outra vitória por 4 a 1.

Já em 2015, pela primeira fase da Libertadores, mais uma vitória do São Paulo, 1 a 0.

A expectativa para a partida de logo mais é de casa lotada, já que até ontem haviam sido vendidos mais de 45 mil ingressos. Aliás, a torcida do São Paulo tem dado show nas arquibancadas, atingindo em 2023 a melhor média de público da história, com 43.287 torcedores por partida.