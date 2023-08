Infiltração em escola molha salas e deixa crianças sem aula em Mauá

Renan Soares



10/08/2023 | 08:34



Pais de alunos da turma infantil G2 (2 anos) têm enfrentado problemas após retorno às aulas na Escola Municipal Professora Marcia Regina Abraham, localoizada na Rua Cesário Parmegiani, na Vila Bocaina, em Mauá. Segundo relatos, quando chove, a água infiltra nas salas de aulas, molhando o espaço, o que gera também a presença de mofo nas paredes. Na última terça-feira (8), após uma garoa, familiares foram orientados a levar os filhos de volta para casa.

Segundo os pais, a justificativa é que o problema está no telhado da unidade e que seria feita uma reforma para sua correção. Durante o período de recesso, a promessa era que fosse encontrada uma solução paliativa para que os alunos usassem as salas de aulas, o que não foi feito. Com tempo firme, o local voltou a receber as crianças novamente. A reportagem do Diário, se passando por pai de aluno, entrou em contato com a unidade para verificar a situação. A resposta foi: “até não chover de novo, está tudo bem”.

Ana Cecília Melo dos Santos, mãe de uma das crianças, relata ter entrado em contato com a Prefeitura, pela primeira vez, há quase dois meses. “Chove dentro da sala das crianças, qualquer garoa já escorre água pelas paredes. Anteontem fui levar meu filho para a creche e não pude deixá-lo, porque as professoras estavam pedindo para que, quem pudesse, levasse os filhos embora porque não tinha onde colocar as crianças”, revela.

Segundo Ana Cecília, as paredes do local estão mofadas, o que pode gerar riscos à saúde. A mãe revela que, em dias anteriores à chuva, teve de deixar o filho no local mesmo com as condições da sala. “Outras mães já ligaram na Secretaria de Educação para falar a respeito. O que dizem é que tem pedido para conserto, mas já temos duas semanas de aula ”, protesta Ana.

Em resposta ao Diário, a Prefeitura não confirmou o fato, mas disse que a unidade passará pela avaliação do setor de manutenção da Secretaria de Educação para a realização dos reparos necessários.