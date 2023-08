Coral da Sociedade Ítalo-Brasileira encantará palco são-bernardense

Bianca Fávero

Juliana Bontorim



10/08/2023 | 07:01



Quem nunca quis passear pelas ruas de Roma ou, ainda, admirar a beleza de Toscana? O Coral da Sociedade Ítalo-Brasileira de Santo André está afinando suas vozes para levar a vivência da cultura italiana para o público do encontro de corais em comemoração ao aniversário do município são-bernardense. Amanhã, a partir das 19h30, o Teatro Elis Regina receberá um verdadeiro festim musical.



Sob a batuta do maestro Reinaldo Sanches, o grupo, que completou 24 anos em junho, evidenciará repertório com canções tradicionais da península itálica. Os acordes darão toque especial e contagiante para a noite com títulos como: Cinema Paradiso, Torna a Surriento, Bella Ciao e Al di lá.



Não faltam motivos para celebrar, já que a data também será marcada pelo retorno do piano de cauda ao palco do teatro. Além dos músicos andreenses, o espetáculo será compartilhado com outros corais, como ADC Mercedes-Benz, Riacho Grande e Madrigal Canto em Canto.

Serviço:

APRESENTAÇÃO DO CORAL DA SOCIEDADE ÍTALO-BRASILEIRA DE SANTO ANDRÉ

Data e horário: Sexta-feira, às 19h30

Endereço: Teatro Elis Regina - Av. João Firmino, 900 - Assunção, São Bernardo. Entrada gratuita