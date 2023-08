Santo André se transforma em polo gastronômico

Gabriel Rosalin

João Tolotti

Especial para o Diário



10/08/2023 | 07:00



Santo André se consolidou como o principal polo gastronômico do Grande ABC. A cidade conta com 6.943 estabelecimentos ligados ao setor e proporciona cerca de 15 mil postos de trabalho diretos e indiretos. E, nos próximos meses, pelo menos três novos restaurantes deverão abrir as portas na cidade.



A diversidade de pontos comerciais é um dos diferenciais. Em Santo André o consumidor encontra desde bares, padarias e lanchonetes – incluindo as franquias das grandes redes de fast-food – até restaurantes tradicionais e de alta gastronomia. As proximidades da Rua das Figueiras, no Bairro Jardim, e da Avenida Portugal, do Centro à Vila Bastos, se caracterizam como os dois principais corredores gastronômicos, mas há outros points.



“A migração das atividades da indústria propiciou o avanço do setor de serviços, principalmente nas áreas de alimentação e de beleza. Ao perceber este avanço, iniciamos a oferta de cursos para empreendedores e de formação de mão de obra. Além de parcerias com o governo do Estado de São Paulo, e entidades como o Sebrae e o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC)”, detalha o secretário de Desenvolvimento e Geração de Empregos, Evandro Banzato.



Outro ponto favorável destacado pelo secretário é a questão da documentação. “Santo André simplifica a vida dos empreendedores. A formalização é 100% digital e isso melhora o ambiente de negócios”, apontou Banzato.



“Essa é a área do setor de serviços que mais cresce. Na cidade, a indústria predominou por muito tempo, mas hoje Santo André se tornou uma potência (gastronômica), com grandes marcas chegando, como as redes de fast-food, com destaque para McDonald’s”, afirmou o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Gastronômicos do Grande ABC, Fábio Santana. A cidade hoje tem 16 estabelecimentos da marca citada, perdendo apenas para a capital paulista.



Um estabelecimento que está para chegar na cidade é o Boteco São Bento, que já possui três unidades no Estado. Para Fernando Gordon e Ronaldo Camelo, administradores do comércio, o polo gastronômico de Santo André é um fenômeno que não passa despercebido. “Reconhecemos que a cidade possui um público pronto para consumir qualidade e experiências únicas. A época em que era necessário deslocar-se para grandes centros urbanos em busca de entretenimento e experiências culinárias está mudando. As pessoas valorizam desfrutar desses momentos em suas próprias comunidades”, comenta Gordon.



Instalada na cidade há 33 anos, a Churrascaria D’Brescia é uma das mais tradicionais da cidade. “Santo André realmente conseguiu alcançar uma posição importante na gastronomia do Grande ABC”, afirma Cléber Broch, sócio da casa. Mais novo, o Mont Cristo está aberto desde maio do ano passado e já conquistou seu espaço, principalmente pelos apreciadores de vinhos. “A aceitação dos clientes está atendendo a expectativa de forma até mais rápida que o esperado. Para um restaurante começar a andar com as próprias pernas demora aproximadamente dois anos. E com pouco mais de oito meses a gente já estava caminhando”, afirma Cesar André Marchetti Filho, gestor do negócio, que contou com investimento de R$ 3,5 milhões.

QUALIDADE

Além da quantidade de estabelecimentos, Santo André se impõe pela qualidade nos comércios. O Grupo Betel é uma das maiores empresas do ramo de segurança dos alimentos e atua na certificação dos restaurantes, atendendo mais de 1.200 pontos no Brasil. No Grande ABC, 212 estabelecimentos possuem o Selo Betel de Qualidade, sendo 114 somente em Santo André, um montante que representa 54%.



Leticia Faria, CEO da instituição, diz que o selo garante que os estabelecimentos estão em conformidade com as normas de higiene e manipulação de alimentos estipuladas pela legislação. “Para a obtenção do certificado são avaliados pontos extremamente importantes como: higiene pessoal, higiene ambiental, boas práticas na manipulação de alimentos, controle de temperatura dos alimentos e dos equipamentos de armazenamento, controle de validade, identificação de produtos, dentre outros”, relatou.



‘Invertemos o fluxo, paramos de exportar consumidor’

O presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Beto Moreira, identificou uma inversão no fluxo de frequentadores dos estabelecimentos gastronômicos de Santo André. “Antes a gente ‘exportava’ consumidores. Hoje, vem muita gente de fora da região e isso se deve à quantidade e, principalmente, à qualidade dos estabelecimentos”, afirma.



Moreira aponta o polo gastronômico como um exemplo a ser seguido pelos demais municípios da região. “Eu tenho muita esperança que aconteça em todo o Grande ABC o que está acontecendo em Santo André. As casas de Santo André não deixam nada a desejar para as de outras cidades da Grande São Paulo”, afirma.



O presidente do Sehal destaca outras características para o fortalecimento do polo. Dentre eles, a questão da segurança pública e o valor do investimento. “O empresário percebe que aqui ele poderá gastar menos para se instalar do que em bairros nobres de São Paulo e que poderá ter um retorno tão bom quanto lá. Então, acaba migrando”, afirmou.



Segmento emprega 15 mil pessoas e atrai novos investimentos

O setor de gastronomia de Santo André funciona como um grande gerador de empregos. De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos Gastronômicos do Grande ABC, esse ramo emprega cerca de 15 mil pessoas na cidade, sendo, no mínimo, 6.000 a 8.000 de forma direta.



Para o presidente da entidade, Fábio Santana, o setor vem se restabelecendo após a pandemia, quando muitos estabelecimentos fecharam as portas por causa das restrições sanitárias. <EM>O setor está aquecido e atraindo novos negócios. O restaurante Fazenda Macaxeira vai inaugurar unidade na Avenida Portugal. serão investidos cerca de R$ 4 milhões, com contração de 60 a 70 funcionários.



PORTAL DO TURISMO

Uma das ferramentas utilizadas para divulgação do segmento é o site Turismo Santo André (www.santoandre.sp.gov.br/turismosantoandre). No espaço virtual, os estabelecimentos são credenciados de acordo com a área de atuação (bares, restaurantes, pizzariasetc). "Em 2022 Santo André atraiu 550 mil turistas", afirmou o secretário de Desenvolvimento e Geração de Empregos, Evandro Banzato.