Na fila da política, a vez de Alex

Da Redação



10/08/2023 | 07:00



Desde 2008, três forças políticas se consolidaram em São Bernardo: Luiz Marinho (PT), Orlando Morando (PSDB) e Alex Manente (Cidadania). Aquela eleição, vencida pelo petista, em segundo turno contra o tucano, marcou o início de uma nova era da política local. Desses três, dois alcançaram o poder na cidade – Marinho foi prefeito em 2008 e 2012, Morando está à frente do Executivo desde 2017 e, no ano que vem, encerrará seu segundo mandato. E o sentimento no município, captado por pesquisas, é o de cumprimento de hierarquia política, com a vez de Alex Manente administrar a cidade. Alex foi deputado estadual e está no terceiro mandato na Câmara Federal, com votações expressivas e à frente de grandes debates no Congresso Nacional. Como Marinho já indicou que vai permanecer no Ministério do Trabalho e Morando terá de apresentar um sucessor, a maioria dos eleitores de São Bernardo enxerga Alex como candidato favorito natural do pleito.

Luto

Ex-coordenadora do Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, de Mauá, Carla Cristina de Araújo Carvalho Oliveira morreu no sábado, vítima de complicações do diabetes. O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), e diversas autoridades da cidade postaram homenagem para Carla, que também trabalhou como professora da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e do Programa Qualifica Mauá. Ela tinha dois filhos – Yago e Julyane –, era companheira de Gildásio Marrom e a mais velha de quatro irmãos, Cristiano, Cleide e Caio. A missa de sétimo dia será domingo, dia 13, às 9h30, na Igreja Sagrada Família, no Jardim Itapeva, comunidade que sua mãe Judith foi uma das fundadoras.

Agenda

Presidente do Conselho Municipal de Saúde e provedor da Santa Casa de Rio Grande da Serra, Erick de Paula esteve em Brasília nesta semana para reunião com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O ministro garantiu apoio da União para manter o equipamento.

Visita

O ministro do Trabalho e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), terá duas agendas no Grande ABC neste fim de semana. No sábado, participa de seminário promovido pelo PT de Diadema, na Câmara. Na sequência, vai visitar a sede do Projeto Meninos e Meninas de Rua, de São Bernardo, que corre risco de despejo depois de o prefeito Orlando Morando (PSDB) ganhar na Justiça ação para desalojar o projeto social.

Mobilização

As mais recentes declarações públicas do vereador Sargento Simões (Avante), de Mauá, ofendendo os secretários de Governo, Leandro Dias (PT), e de Educação, José Luiz Cassimiro (PT), durante a sessão na Câmara caíram super mal entre os demais vereadores e figuras da Prefeitura de Mauá. Tem gente falando em processo por calúnia. Outros parlamentares sinalizaram com abertura de comissão de ética contra Simões.

Lutador na Prefeitura

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, recebeu o lutador de MMA e campeão do UFC Marcos Rogério Lima, o Pezão. Natural da cidade, o atleta é o garoto-propaganda do Refis 2023 – programa de negociação de débitos municipais. Ele conheceu a nova estrutura do gabinete, tirou fotos com as equipes e lembrou dos primeiros passos no esporte, no Ribeirão Pires Futebol Clube.