Estudo põe Sto.André como município mais seguro do Grande ABC

Raphael Rocha



10/08/2023 | 07:00



Santo André é a cidade mais segura do Grande ABC entre municípios com população entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. Os dados são do Anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil, divulgados nesta semana pelo site MySide e baseado no Painel de Monitoramento de Mortalidade da SVSA (Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente), do Ministério da Saúde, e no Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



O município andreense registrou 11,7 assassinatos a cada 100 mil habitantes em 2022, índice que lhe conferiu a oitava colocação entre as cidades consideradas de médio e grande porte. A líder desse estrato é Uberlândia (MG), com 6,9 assassinatos a cada 100 mil moradores, seguida por São José dos Campos (SP) e Osasco (SP).



“Os investimentos em segurança que fizemos ao longo de nossa gestão certamente contribuíram para os resultados. A gente sabe que os índices podem, e devem, melhorar, para combatermos essa sensação de insegurança que ainda acomete os moradores das cidades da Região Metropolitana de São Paulo. Mas estamos no caminho certo”, comentou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).



Entre as cidades do Grande ABC, São Bernardo aparece na lista, atrás de Santo André – ficou na nona posição.



Na avaliação de Paulo Serra, o resultado obtido por Santo André está balizado em três ações implementadas pela administração tucana.



“O primeiro é a integração das forças de segurança, que em Santo André funciona de verdade. Aqui existem reuniões sistemáticas e colaboração efetiva nas operações entre as polícias Civil, Militar e a Guarda Civil Municipal. O segundo é a política de fortalecimento da nossa GCM, baseada em capacitação, remuneração e equipamentos. Transformamos a Guarda em uma polícia municipal. O terceiro ponto é o uso da tecnologia. Santo André hoje utiliza a inteligência contra o crime”, citou.



Paulo Serra destacou avanços tecnológicos, em investimento municipal, para coibir a criminalidade na cidade – na semana passada, o próprio prefeito apresentou série de aparatos que auxilia a GCM na garantia de sensação de segurança em Santo André.



“A cidade é monitorada por 3.000 câmeras, número dez vezes maior do que o de seis anos atrás, e os GCMs têm óculos especiais. Esses olhos eletrônicos, integrados por meio do COI, protegem a cidade, sendo capazes de identificar indivíduos procurados pela Justiça e placas de veículos com queixa de furto ou roubo. Hoje, a muralha eletrônica impede que qualquer veículo roubado ou furtado em Santo André deixe a cidade sem ser detectado pelas forças de segurança”, avaliou.



Conforme o portal MySide, o anuário leva em consideração dados consolidados do IBGE e do Ministério da Saúde, em especial o número de assassinatos por 100 mil habitantes, para detalhar o cenário em cada cidade.



“Para calcular o índice, foram analisados os dados dos 1,5 milhão de óbitos ocorridos em 2022 consolidados no Painel de Monitoramento da Mortalidade da SVSA. A SVSA realiza a consolidação dos dados por meio do Sistema de Informação Sobre Mortalidade, estabelecido em 1979”, pontuou.